Milano Ricerca sponsor per iniziative sulla sicurezza stradale

Tutti siamo alla ricerca di uno spicchio di luce per sopravvivere - Milano Post : Ma oggi quel dialogo che circoscrive le ragioni dell'uno e dell'altro e diventa scambio di opinioni e di idee, nel quotidiano e nella politica non esiste più. La dialettica è diventata monologo, il ...

Milano : Comune - al via ricerca sponsor e idee per illuminare città a Natale (2) : (AdnKronos) - Le idee e i progetti potranno essere proposti da Associazioni di via, associazioni di Categoria, enti e comitati oltre che da soggetti privati e sponsor. "Nel caso in cui associazioni, enti o comitati decidano di farsi carico dei costi di allestimento senza sponsor, potranno ricevere u

Milano : Comune - al via ricerca sponsor e idee per illuminare città a Natale : Milano, 1 lug. (AdnKronos) - Riempire di colori e luci la città, i suoi assi commerciali e le vie principali nei quartieri esterni alla linea 90/91 grazie all’intervento delle associazioni di via, dei comitati di quartiere e anche di sponsor. Questo l’obiettivo della delibera di Giunta di Milano che

Milano. Ricerca operatori economici per licenze d’uso di ICARE-SISA : Il Comune di Milano ha indetto un’indagine di mercato. L’obiettivo è individuare operatori economici in grado di fornire licenze d’uso

Ricerca : alleanza Milano-Pechino contro cancro e invecchiamento : Medicina tradizione cinese e oncologia molecolare: una ‘strana coppia’ che si forma al servizio della Ricerca contro il cancro e le malattie legate all’invecchiamento. Un matrimonio che si celebra sull’asse Milano-Pechino, grazie a un accordo siglato dall’Ifom (Istituto Firc di oncologia molecolare) del capoluogo lombardo e l’Imm (Institute of Materia Medica) della capitale del Dragone. Obiettivo: gettare un ...

Milano. Natale 2018 : ricerca di sponsor per le installazioni luminose : Valorizzare e promuovere l’immagine di Milano durante il periodo natalizio, diffondere il clima di festa in tutta la città attraverso

Milano-Bicocca : il futuro della medicina è nella Casa della ricerca : Nanofarmaci, proteomica, metabolomica: il futuro della medicina è nella “Casa della ricerca”. Nell’edificio U28, a Monza, i ricercatori di diverse aree disciplinari lavorano fianco a fianco per mettere a punto nuove tecniche di ricerca. Inaugurato due anni fa, l’U28 è nato come ambiente di ricerca basato sul modello della open science in cui la presenza di tecnologie è combinata con la presenza di competenze. Qui, i ricercatori lavorano su più ...

Lombardia : martedì a Milano gli Stati generali Innovazione e ricerca : Milano, 22 giu. (AdnKronos) - Medicina personalizzata, fabbrica intelligente, tecnologie per ridurre lo spreco alimentare e migliorare la qualità dell’ambiente, ma anche agricoltura 4.0, banda larga e domotica. Questi i temi dell'edizione 2018 degli Stati generali della ricerca e dell’Innovazione di

La prima ricerca in Italia sul futuro del mondo della salute visto dai medici millennials : il 22 giugno la presentazione a Milano : Sarà presentata venerdì 22 giugno nell’Auditorium Sanofi Italia, in viale Bodio 37/B a Milano, la prima ricerca Italiana sul futuro del mondo della salute visto dai medici millennials. Il progetto di ricerca, ideato e sviluppato da Havas con il partner Ipsos e realizzato con il supporto di Sanofi, indaga il cambiamento e l’evoluzione dei medici millennials nell’era dell’integrated care: i trend della professione, l’utilizzo della ...

Expo : scontri primo maggio a Milano - ricercato arrestato in Francia : Milano, 12 giu. (AdnKronos) - La Digos di Milano Sezione antiterrorismo interno, su delega del sostituto procuratore Piero Basilone, è riuscita a rintracciare Marco Re Cecconi, 28 anni, colpito da un'ordinanza di custodia cautelare - firmata dal gip Donatella Banci Buonamici il 9 novembre 2015 - per

Milano. Ricerca di sponsor per la manutenzione dei parchi : ecco le linee guida : Garantire un elevato standard manutentivo, specifico e adeguato al concept, ai parchi urbani di nuova realizzazione, le cui spese gestionali

Milano : in auto contro folla ai giardinetti - ricercato autista : Milano, 9 giu. (AdnKronos) - E' indagato per tentato omicidio e rissa l'uomo che oggi pomeriggio a Milano si è lanciato con l'auto su una folla di circa 200 persone riunite nei giardinetti in via Odazio, in zona Giambellino, a Milano. L'uomo, di nazionalità rumena, è riuscito a fuggire dopo la rissa

Milano : ricercato per violenza sessuale - arrestato : Milano, 9 giu. (AdnKronos) - La polizia di Stato ha rintracciato ieri a Milano un 64enne e un 50enne cittadino di origine cinese destinatari di ordini di esecuzione pena. Il personale del Commissariato di Quarto Oggiaro ha arrestato, dopo sei mesi di indagini, il 64enne (latitante dal 30 dicembre 20

Milano-Bicocca spicca nella classifica U-Multirank per la qualità della ricerca : Didattica, qualità della ricerca scientifica e capacità di attrarre finanziamenti. Sono alcuni degli indicatori valutati al top da U-Multirank, la classifica internazionale indipendente finanziata dall’unione europea che prende in considerazione parametri come la percentuale di laureati, il tempo per completare i percorsi di studio, le pubblicazioni scientifiche, le collaborazioni internazionali, la mobilità degli studenti e l’impegno a livello ...