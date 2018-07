Milano Alberi | parcheggi | una nuova ciclabile e una velostazione in via Rubattino

Biblioteca degli Alberi : il 3° parco più grande del centro di Milano : Verrà inaugurata ad ottobre la Biblioteca degli Alberi di Porta Nuova, 3° parco più grande del centro di Milano. Progettaata dallo studio olandese Inside Outside/ Petra Blaisse di Amsterdam, in collaborazione con lo studio Giorgietta di Milano, racchiuderà in 9,5 ettari di estensione 90 mila piante tra siepi, arbusti, rampicanti e piante acquatiche. Essa verrà suddivisa in 3 zone principali: una più ampia fra Melchiorre Gioia, Via Pirelli e Via ...