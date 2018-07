Milan | Kalinic a un passo dall' Atletico Madrid | ma bisogna aspettare l' ok di Elliott

Il Milan ha deciso : via sia Kalinic che Andrè Silva! : Milan pronto a rivoluzionare il pacchetto di attaccanti attualmente in possesso del tecnico Gennaro Gattuso: la situazione Il Milan non versa in una situazione idilliaca dal punto di vista economico, come confermato dal ds Mirabelli. Per puntellare la rosa, il club rossonero dovrà cedere qualche calciatore, andando ad incassare fondi da reinvestire sul mercato. Ebbene, il reparto più rivoluzionato a quanto pare sarà l’attacco. Per ...

Kalinic all'Atletico Madrid/ L'attaccante del Milan ad un passo dall'addio - si limano alcuni dettagli : Kalinic è sempre più vicino all'Atletico Madrid. L'ultimo nodo della trattativa riguarda la clausola sull'obbligo di riscatto, il Milan sta lavorando per trovare la giusta soluzione(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 10:37:00 GMT)

Milan - accordo tra Kalinic e l’Atletico Madrid : ora arriva Zaza : Kalinic E L’ATLETICO Madrid- Il Milan si prepara a salutare ufficialmente Nikola Kalinic. L’attaccante croato, autore di un’ultima stagione in chiaroscuro con la maglia rossonera, avrebbe raggiunto un accordo totale con l’Atletico Madrid. Questo ciò che riportano i colleghi di “SportItalia“. Un accordo che spingerà il giocatore in maglia Colchoneros e che concretizzerà ufficialmente il […] L'articolo ...

Calciomercato Milan - incontro con l'Atletico Madrid per Kalinic : c'è anche il Bayer Leverkusen : L'ultima stagione non è stata positiva per Nicola Kalinic. Appena sei gol totali con la maglia del Milan, poi la negativa parentesi al Mondiale con l'allontanamento dalla Nazionale croata dopo il ...

Kalinic da Simeone - Zaza vicino al Milan. Garcia aspetta Balotelli : Nikola Kalini c lascia il posto a Simone Zaza . Sempre più vicino all' Atletico Madrid di Simeone, contratto di 4 anni, formula prestito con obbligo di riscatto,, l'attaccante croato dovrebbe essere ...

Calciomercato Milan - se parte Kalinic può sostituirlo Zaza : Entro venerdì Mister Li deve rimborsare ad Elliott i 32 milioni dell'aumento di capitale. Intanto rispunta l'azzurro per l'attacco

ZAZA AL Milan/ Ultime notizie : prestito con obbligo di riscatto ma dipende da Kalinic! : ZAZA al MILAN, Calciomercato: l'ex Juventus vicino al ritorno in Italia. I rossoneri virano sull'attaccante lucano dopo aver trovato degli ostacoli per arrivare a Ciro Immobile della Lazio.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 18:47:00 GMT)

Milan - rivoluzione in attacco : via Kalinic - individuato il nuovo bomber : Il Milan prepara il via vai in attacco, reparto che va necessariamente rivisto dopo le difficoltà della passata stagione: tutti i dettagli Il Milan nella passata stagione, ha avuto diversi problemi per quanto concerne l’attacco. Poco concreta la squadra prima di Montella e poi di Gennaro Gattuso, tanto da portare a copiose critiche nei confronti di André Silva e Kalinic. Quest’ultimo è finito nel mirino dell’Atletico ...

Milan - interesse dell'Atletico Madrid per Kalinic. Gomez andrà al Boca Juniors : Nikola Kalinic è ben più di un'idea per l'Atletico Madrid. Il club spagnolo è interessato all'attaccante croato del Milan e ha superato la concorrenza del Siviglia. È cominciata la trattativa con i ...

Milan - Simeone vuole Kalinic : c'è l'offerta : 'Milan? Non è il momento di parlare di futuro', il pensiero della punta portoghese, a 'Premium Sport', al termine della partita persa contro l'Uruguay. Tra gli obiettivi di Mirabelli, in attesa del ...

Mercato Milan - il Siviglia vuole Kalinic. PSG in pressing su Bonucci : Mentre in casa Milan si attendono sviluppi sul possibile cambio di proprietà, le big d'Europa puntano alcuni giocatori rossoneri

Calciomercato Milan - l'Atlético Madrid bussa alla porta per Kalinic : MilanO - Nikola Kalinic lascerà il Milan , senza se e senza ma. L'attaccante croato in rossonero ha fatto flop, con soli 6 gol in 41 presenze. Ciononostante, per lui abbondano le pretendenti; una su ...

Calciomercato Milan : il Siviglia chiede Kalinic [CIFRE e DETTAGLI] : I dirigenti del Siviglia vogliono accontentare l’allenatore Pablo Machín, che ha chiesto di ingaggiare Nikola Kalinic per il centro dell’attacco, ma il Milan ha chiesto al club andaluso almeno 20 milioni in cambio del cartellino del croato. Lo scrive il Mundo deportivo. Il Siviglia, anche alla luce delle ultime vicende che hanno coinvolto l’attaccante (che si è rifiutato di scendere in campo negli ultimi 5′ della ...

Milan - deciso il futuro di Kalinic : le ultime novità : Kalinic sta vivendo un momento pessimo della sua carriera da calciatore, cacciato dal ritiro della Croazia ha già terminato il proprio Mondiale Un’annata pessima quella di Kalinic al Milan, conclusa con la scandalosa figura fatta ai Mondiali dal centravanti con la maglia della Croazia. Kalinic è stato infatti cacciato dal ritiro perchè si è rifiutato di entrare in campo nei minuti finali della gara con la Nigeria, un comportamento ...