Milan | Elliott ha deciso | il regalo è Higuain | si tratta

Debito azzerato - Elliott e... l'Inter : la strategia del Milan per il ricorso al Tas : La decisione del Tribunale arbitrale dello Sport può cambiare le sorti della stagione e del mercato della società che, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport , ha già ultimato la ...

Milan - Elliott prepara il nuovo board : torna Leonardo? Ipotesi Gazidis dell'Arsenal : Il nuovo Milan sta nascendo. Dopo l'acquisizione del club da parte del fondo Elliott sono iniziate le grandi manovre per riorganizzare la società. Detto di Paolo Scaroni nuovo presidente del Milan, ...

Milan - Elliott dà il via alla rivoluzione : tutti i nomi per il dopo Fassone-Mirabelli - spunta un grande ex dirigente : Elliott pronto a rivoluzionare la struttura societaria del Milan: Fassone e Mirabelli rischiano il posto, ecco i nomi dei possibili sostituti Conclusa definitivamente l’era di Yonghong Li, il Milan è passato nelle mani di Elliott. Il fondo americano sembra voler prendere in mano la situazione con grande decisione, a tal punto da rivoluzionare anche l’assetto societario della squadra rossonera. L’idea sarebbe quella di ...

Paolo Scaroni verso la presidenza del Milan. Per i rossoneri parte l'era Elliott : Paolo Scaroni è il possibile nuovo presidente del Milan. Il manager vicino a Elliott, dall'aprile 2017 membro del cda del club, potrebbe essere il nome designato per la presidenza dal fondo statunitense, che nei giorni scorsi ha concluso la procedura di escussione entrando in possesso della società rossonera dopo il default del precedente proprietario e presidente, il cinese Li Yonghong. Oggi il cda assieme ai sindaci del club ...

Milan - parla lo staff di Commisso : "Davvero credete al fondo Elliott?" : Il Milan è passato nelle mani del fondo americano Elliott con Paul Singer che è intenzionato a rilanciare il club rossonero: 'Elliott è impaziente di cimentarsi nella sfida di realizzare il potenziale ...

Milan - adesso Commisso tuona : “qualcuno crede davvero ad una parola del comunicato di Elliott?” : Rocco Commisso deluso per il mancato acquisto del Milan adesso punta il dito contro il fondo Elliott, il suo braccio destro Stover a gamba tesa “Qualche tifoso del Milan crede davvero ad una parola del comunicato di Elliott?” Tra il fondo americano proprietario del Milan e lo staff di Rocco Commisso, sembra essere calato il gelo. L’imprenditore calabrese che ha tentato di acquistare il club dalle mani di Yonghong Li, ...

Milan - ecco chi è Paolo Scaroni : il nuovo presidente della società scelto da Elliott : Paolo Scaroni è il nuovo presidente del Milan, la proprietà targata Elliott ha scelto il proprio uomo a capo del Cda rossonero Milan, Paolo Scaroni è il nuovo presidente del club, dopo che la società è ufficialmente passata nelle mani del fondo americano Elliott. Paolo Scaroni, uomo di riferimento del fondo americano pure durante la precedente gestione, faceva già parte del Cda rossonero. Scaroni è stato amministratore delegato di Enel ed ...

Milan - da Scaroni e Singer fino a Gandini : comincia l'era Elliott : Alle 16.30 il Cda con la convocazione per il 21 dell'assemblea dei soci: ecco come Singer rivoluzionerà il club