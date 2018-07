: Migranti, Germania, Francia e Malta pronte ad accoglierne 50 ciascuno Praga: la strada di Conte porterà all’infern… - paoletta2869 : Migranti, Germania, Francia e Malta pronte ad accoglierne 50 ciascuno Praga: la strada di Conte porterà all’infern… - Reale_Scenari : Il presente come storia. Nel senso che capisci qualcosa solo se ti ricordi cosa è successo prima. Ma ora viviamo n… - TelevideoRai101 : Migranti,Praga:ricetta Conte è'inferno' -

La Repubblica Ceca, uno dei Paesi del gruppo di Visegrad, non intende prendere alcun migrante. A dirlo è il premier Babis che ritiene sbagliata la strada indicata dal governo italiano. "Ho ricevuto la lettera del premierin cui chiede all'Ue di occuparsi di una parte delle 450 persone che sono in mare.Un tale approccio è la strada per l'", ha scritto su twitter, "Il nostro Paese non riceverà alcun migrante.L'unica soluzione alla crisi migratoria è il modello australiano,cioè non far sbarcare iin Europa".(Di domenica 15 luglio 2018)