Migranti soccorsi sulle navi a Pozzallo

A Francia e Malta 100 Migranti dei 450 soccorsi. Conte : 'Italia ascoltata' : Il premier Conte soddisfatto, il ministro Salvini lo elogia ma ribadisce: 'Voglio fatti, non parole'. Fermati intanto due migranti che avevano minacciato l'equipaggio della vos thalassa per farsi ...

450 Migranti soccorsi in mare - Francia e Malta ne prenderanno 50 ciascuna. Conte : “Italia ascoltata” : «Francia e Malta prenderanno rispettivamente 50 persone dei 450 migranti trasbordati sulle due navi militari. A breve arriveranno anche le adesioni di altri Paesi europei». L’annuncio su Facebook del premier Giuseppe Conte e il primo segnale di distensione dopo un braccio di ferro durato l’intera giornata sui 450 migranti che erano a bordo del ba...

Soccorsi i 450 Migranti del barcone. Conte : «Vanno redistribuiti in Europa» : Otto persone sono state portate a Lampedusa per motivi sanitari. Il ministro Salvini non cede: «I nostri porti restano chiusi, abbiamo già dato»

Soccorsi in mare da Frontex e Gdf i 450 Migranti sul barcone. Conte : “Vanno ridistribuiti in Europa” : È stato completato il trasbordo dei 450 migranti che erano a bordo del barcone a largo di Linosa: 176 persone sono sul pattugliatore «Protector», inserito nel dispositivo Frontex, e altre 266 sul «Monte Sperone» della Gdf. Otto persone, tutte donne e bambini, sono invece state già trasportate a Lampedusa a bordo di motovedette della Guardia Costier...

Migranti - quello che Di Maio non dice sui soccorsi in mare : Intervistato da Il Fatto quotidiano, il vicepremier Luigi Di Maio ha così sintetizzato le regole in base alle quali il governo italiano deciderà la sorte dei Migranti che fanno rotta sull’Italia: “Se la Guardia costiera libica vuole intervenire nelle acque della sua Sar, bisogna lasciarla fare. Se invece ci chiede una mano, la aiutiamo con le nostro motovedette, ma favorendo comunque l’imbarco sulle navi libiche”. Il significato autentico ...

La storia dei 67 Migranti soccorsi dalla Vos Thalassa - dall’inizio : Cosa sappiamo della rivolta dei migranti, dell'intervento della nave militare Diciotti, dell'intransigenza di Salvini e degli scontri nel governo The post La storia dei 67 migranti soccorsi dalla Vos Thalassa, dall’inizio appeared first on Il Post.