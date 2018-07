Migranti | Salvini | l' Italia non è più il campo profughi del mondo

Migranti fermi davanti a Pozzallo. Salvini al Corsera : I Migranti che sono stati soccorsi nei giorni scorsi da una nave della Guardia di Finanze (Monte Sperone) e dalla nave Protector di Frontex sono ora fermi davanti a Pozzallo e sono stati riforniti di viveri per due giorni, ma non hanno ancora l'autorizzazione a sbarcare. Quest'ultima, infatti, arriverà solo quando gli altri Paesi UE, spronati dal Premier Giuseppe Conte con una lettera, si renderanno disponibili ad accoglierne una quota. Per ...

SONDAGGI POLITICI/ Scontro Saviano-Salvini sui Migranti : il 63% sta col Ministro - solo il 17% per lo scrittore : SONDAGGI elettorali POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: Lega al 28%, boom Centrodestra grazie a Salvini. Di Maio tiene col M5s, stallo Pd al 18%. Ko Leu e +Europa

Parte il tour di Fiorella Mannoia con un concerto per i Migranti a Taormina : “Salvini vi ha addormentato il cervello” : Debutta domenica 15 luglio il nuovo tour di Fiorella Mannoia, Live Estate 2018, con una serie di date estive in arene e location all'aperto, a cominciare dal concerto al Parco Europa Unita di Cervignano del Friuli, in provincia di Udine. Gli ultimi biglietti per il live che apre la nuova tournée estiva sono ancora disponibili in prevendita su circuito Ticketone: seguiranno altri 13 concerti in giro per l'Italia fino al 26 agosto, ma ...

Ancora ferme in rada le navi con 450 MigrantiSalvini : più espulsioni - meno partenze : Sono Ancora ferme le due navi di Frontex e GdF con il loro carico di profughi. Nella notte sono saliti a bordo alcuni operatori sanitari. Il ministro dell'Interno: "Abbiamo un piano di aiuti, in particolare per la Libia"

Ventimiglia - migliaia alla manifestazione pro-Migranti : “Aprite le frontiere”. Poi l’avvertimento a Salvini : “E’ solo l’inizio” : Oltre 7mila persone da diverse parti d’Italia, con delegazioni da Spagna e Francia, hanno manifestato per le strade della città di Ventimiglia a pochi chilometri dalla frontiera, militarizzata, che in questi tre anni ha ucciso 17 migranti che provavano a superarla. Nonostante i continui allarmi mediatici del sindaco Enrico Ioculano (Pd), che in compagnia dei colleghi leghisti del ponente ligure ha tentato in tutti i modi di ostacolare ...

Migranti - “Solo in cartolina” : 10mila immagini per denunciare le morti in mare. Il destinatario sarà Matteo Salvini : “Solo in cartolina” è una nuova campagna di denuncia contro le morti in mare, nata per coinvolgere creative fighters, designer e illustratori e dare una risposta all’affermazione sui Migranti del Ministro degli Interni Matteo Salvini: “Vedranno l’Italia solo in cartolina”. Parte con questi propositi il progetto lanciato da un gruppo di giovani creativi per mostrare in modo diretto ciò che accade ...

Migranti - Salvini : “Lavoro dal primo giorno alle espulsioni e presenterò un decreto sicurezza per i profughi vacazieri” : Identificazioni veloci, uomini per le Commissioni territoriali, “criteri più stringenti” sulla protezione umanitaria ed “entro l’anno saranno attivati i nuovi centri permanenti per i rimpatri, come scritto nel contratto di governo. L’obiettivo finale è averne almeno uno per regione”: il ministro dell’Interno e vicepremier, Matteo Salvini, in una lettera al Corriere della Sera, illustra come intende affrontare la questione ...

Migranti - Conte : "Italia ascoltata - 100 profughi a Malta e Francia"/ Ultime notizie - Salvini : "Complimenti"

Il sindaco Orlando a Salvini : 'Il Viminale diffonde fake news' sui Migranti : Il sindaco della citta', nonché della citta' metropolitana, di Palermo Leoluca Orlando ha recentemente rilasciato una dichiarazione provocatoria nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini, relativa al fatto che, secondo gli ultimi dati del Ministero dell'Interno sul flusso di migranti arrivati nel nostro Paese, il trend degli sbarchi sarebbe in netta diminuzione gia' da prima dell'insediamento del leader del Carroccio come capo del ...

Migranti - Salvini : 'Ci vorranno 50 anni per espellere 500mila clandestini' (VIDEO) : Matteo Salvini a Innsbruck - durante la riunione informale dei ministri degli Interni dell'Ue - è intervenuto ancora una volta sulla questione Migranti [VIDEO]: Sono arrivati dalla Nigeria 60mila Migranti, nella maggior parte dei casi non profughi, e siamo riusciti ad espellerne 700. Partendo da questo presupposto, il leader della Lega ha sottolineato che, continuando di questo passo, siccome: L'Italia ha un pregresso di 500mila clandestini, se ...

Migranti - Ue. Salvini : aspetto fatti : 05.17 "aspetto fatti e non parole, come negli ultimi anni, ma fatti concreti". Così il ministro degli Interni, Matteo Salvini, in merito alla nota mandata dalla Farnesina alle ambasciate dell' Ue sulla questione Migranti. Salvini ha aggiunto che si attende "uomini, soldi, revisioni delle normative, aiuto. fatti". Salvini, infine, ha ribadito il suo plauso al premier: "Conte è veramente bravo".

Migranti - i due indagati della Nave Diciotti sono in stato di fermo. Salvini : “Buona notizia” : Arriva la svolta nelle indagini sui due Migranti salvati dalla Vos Thalassa prima e recuperati dalla Nave Diciotti poi: la Procura ha disposto il fermo per entrambi.Continua a leggere

Migranti - la nave di Frontex in rada davanti a Pozzallo. Salvini : «Distribuiti in Ue o non sbarcano» : Svuotato il barcone: 442 Migranti su navi militari (una della Gdf, e un pattugliatore di Frontex ora davanti a Pozzallo).

Da Salvini in città alla questione Migranti in provincia : E ancora Hellas e Chievo alle prese con le amichevoli mentre negli spettacoli si trova l'intervista a Paolo Valerio che debutta giovedì con «Misura per Misura» al teatro romano per il Festival ...