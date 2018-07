Migranti | Salvini | “Lavoro dal primo giorno alle espulsioni e presenterò un decreto

Migranti - Conte : “Italia ascoltata - 100 profughi a Malta e Francia”/ Ultime notizie - Salvini : “Complimenti" : Migranti, Conte: “Italia ascoltata, 100 profughi a Malta e Francia”. Ultime notizie, il ministero dell'interno, Matteo Salvini: “Complimenti al presidente!"(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 08:48:00 GMT)

Il sindaco Orlando a Salvini : 'Il Viminale diffonde fake news' sui Migranti : Il sindaco della citta', nonché della citta' metropolitana, di Palermo Leoluca Orlando ha recentemente rilasciato una dichiarazione provocatoria nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini, relativa al fatto che, secondo gli ultimi dati del Ministero dell'Interno sul flusso di migranti arrivati nel nostro Paese, il trend degli sbarchi sarebbe in netta diminuzione gia' da prima dell'insediamento del leader del Carroccio come capo del ...

Migranti - Salvini : 'Ci vorranno 50 anni per espellere 500mila clandestini' (VIDEO) : Matteo Salvini a Innsbruck - durante la riunione informale dei ministri degli Interni dell'Ue - è intervenuto ancora una volta sulla questione Migranti [VIDEO]: Sono arrivati dalla Nigeria 60mila Migranti, nella maggior parte dei casi non profughi, e siamo riusciti ad espellerne 700. Partendo da questo presupposto, il leader della Lega ha sottolineato che, continuando di questo passo, siccome: L'Italia ha un pregresso di 500mila clandestini, se ...

Migranti - Ue. Salvini : aspetto fatti : 05.17 "aspetto fatti e non parole, come negli ultimi anni, ma fatti concreti". Così il ministro degli Interni, Matteo Salvini, in merito alla nota mandata dalla Farnesina alle ambasciate dell' Ue sulla questione Migranti. Salvini ha aggiunto che si attende "uomini, soldi, revisioni delle normative, aiuto. fatti". Salvini, infine, ha ribadito il suo plauso al premier: "Conte è veramente bravo".

Migranti - i due indagati della Nave Diciotti sono in stato di fermo. Salvini : “Buona notizia” : Arriva la svolta nelle indagini sui due Migranti salvati dalla Vos Thalassa prima e recuperati dalla Nave Diciotti poi: la Procura ha disposto il fermo per entrambi.Continua a leggere

Migranti - la nave di Frontex in rada davanti a Pozzallo. Salvini : «Distribuiti in Ue o non sbarcano» : Svuotato il barcone: 442 Migranti su navi militari (una della Gdf, e un pattugliatore di Frontex ora davanti a Pozzallo).

Da Salvini in città alla questione Migranti in provincia : E ancora Hellas e Chievo alle prese con le amichevoli mentre negli spettacoli si trova l'intervista a Paolo Valerio che debutta giovedì con «Misura per Misura» al teatro romano per il Festival ...

Migranti - Conte e Salvini cercano accordo : redistribuzione in Ue o no allo sbarco : Teleborsa, - accordo con gli altri paesi Ue per la redistribuzione dei Migranti o niente sbarco sulle coste italiane. Ore caldissime per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, d'accordo con ...

Migranti - arrivata la prima nave a Pozzallo. Salvini e Conte 'Redistribuzione Ue o non sbarcano' : Il ministro Salvini insiste per mandare a Malta, o in Libia, le due navi militari su cui stamattina sono stati trasbordati i 450 Migranti del barcone partito , molto probabilmente, da Zuara. 'In ...

I 450 Migranti sbarcano solo con l'intesa Ue - secondo l'accordo Conte-Salvini - : Roma, 14 lug., askanews, - Una 'lunga e cordiale' telefonata fra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il vicepremier e ministro degli Interni Matteo Salvini ha definito tre ipotesi per la ...

Migranti - nave Gdf davanti Pozzallo : 266 a bordo - ricoverata una donna. Salvini : distribuirli in Ue o no sbarco : 'Distribuire i Migranti tra i Paesi Ue o non sbarcano': questo l'aut aut di Salvini e Conte in merito ai 450 profughi a bordo del barcone in legno soccorsi a largo di Linosa dopo l'ennesimo scontro ...

Migranti - Conte "redistribuzione Ue o non sbarcano"/ Ultime notizie : ritorno in Libia - Salvini come Maroni? : Migranti da barcone a navi Gdf e Frontex, trasferiti i 450 diretti verso Lampedusa: Ultime notizie, Conte con Salvini "o redistriburzione Ue o nessuno sbarco"(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 17:29:00 GMT)

