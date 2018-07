Migranti | primi ok dall' Europa

Migranti soccorsi da Vos Thalassa - oggi i primi interrogatori : Migranti soccorsi da Vos Thalassa, oggi i primi interrogatori Migranti soccorsi da Vos Thalassa, oggi i primi interrogatori Continua a leggere L'articolo Migranti soccorsi da Vos Thalassa, oggi i primi interrogatori proviene da NewsGo.

?Trapani - sbarcano i 67 Migranti : per primi scendono i due indagati : E' iniziato poco dopo le 22.30 lo sbarco dei migranti della nave Diciotti. A scendere per primi, accompagnati dagli agenti della polizia, i due...

Migranti : Ismu - sbarchi in Italia -80% in primi sei mesi : Milano, 3 lug. (AdnKronos) – Nei primi sei mesi dell’anno il numero di Migranti sbarcati in Italia è diminuito dell’80%. Fra gennaio e giugno le persone arrivate sulle coste Italiane sono state 17mila, contro le 84 mila del primo semestre del 2017. E durante i primi sei mesi di quest’anno, secondo i dati della Fondazione Ismu, sono sbarcati in Italia, Grecia, Spagna e Cipro 45mila Migranti. I minori non accompagnati sono ...

Migranti - aiutarli a casa loro vuol dire in primis smettere di vendergli armi : Con la decolonizzazione dell’Africa, iniziata dopo la Seconda guerra mondiale e sviluppatasi soprattutto negli anni 60 del secolo scorso, i Paesi occidentali iniziarono politiche di supporto ai paesi africani, finalmente liberi dal dominio coloniale ma poveri di risorse culturali con cui costruire in autonomia il proprio sviluppo economico. Tra la metà degli anni 70 e quella degli anni 90 una delle principali iniziative fu l’alta formazione dei ...

Migranti - Aquarius a Valencia/ Video - donne e bambini primi a scendere. Salvini "Ora ne accolga altri 66mila" : Aquarius arrivata a Valencia, per 629 Migranti, finisce l’odissea in mare: ad accoglierli, 2.300 persone. E' approdata nelle scorse ore in Spagna l'imbarcazione carica di profughi(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 14:15:00 GMT)

Aquarius - i primi Migranti sbarcano a Valencia : A Valencia il primo gruppo di migranti che erano a bordo della Aquarius. 274 di loro sono sbarcati nel porto spagnolo dalla nave Dattilo della Guardia Costiera italiana.

Migranti - primi due sbarchi dell'era Salvini/ Navi Ong a Reggio e Pozzallo : Sea Watch risponde al neoministro : Migranti, primi due sbarchi dell'era Salvini: nave Ong tedesca ha attraccato poco fa a Reggio Calabria: 232 persone a bordo. Seconda nave a Pozzallo: oltre 200 profughi.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 15:10:00 GMT)

Migranti - PRIMI DUE SBARCHI DELL'ERA SALVINI/ Navi Ong a Reggio e Pozzallo : oltre 400 profughi in un giorno : MIGRANTI, PRIMI due SBARCHI DELL'ERA SALVINI: nave Ong tedesca ha attraccato poco fa a Reggio Calabria: 232 persone a bordo. Seconda nave a Pozzallo: oltre 200 profughi.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 12:39:00 GMT)

Migranti - primi sbarchi col nuovo governo : arrivata nave con 232 persone a bordo : La nave "Sea Watch 3" di una Ong tedesca battente bandiera olandese, con a bordo Migranti soccorsi in mare, è arrivata stamattina al porto di Reggio Calabria. Sull'imbarcazione ci sono 232...

Salvini fa sbarcare i primi Migranti - ma accusa Malta : «Non può dire “no” alle navi» : La Valletta replica: «Falso». E il ministro attacca le Ong: «Sono taxi». Scontro con Fico: «Lo Stato sia vicino a chi aiuta»

Salvini costretto a far sbarcare i primi Migranti. Lo sfogo contro Malta : “Non può dire no alle navi” : Il mare è calmo, riprendono le partenze dalla Libia e il neoministro Matteo Salvini si scontra con la prima emergenza. Ha toccato con mano il meccanismo di naufragi al largo della Libia-soccorsi-rifiuto da parte di Malta-Sos all’Italia. Ha dovuto accettare il fatto compiuto, ma schiuma rabbia. contro il governo maltese, innanzitutto: «Il buon Dio h...

Subito i primi impegni. Salvini già in campo sui Migranti : Il ministro dell'Interno dice di voler migliorare gli accordi con i paesi da cui arrivano migliaia di disperati. 'Per il bene nostro e loro' spiega, e annuncia: 'domani sarò in Sicilia'. Al lavoro ...

Accoglienza dei Migranti - Salvini : "Una sforbiciata a quei 5 miliardi" Nuovo governo - i primi annunci : In attesa del giuramento del Nuovo governo previsto per oggi, qualcuno si porta avanti con il lavoro. Il neoministro dell'Interno Matteo Salvini ha annunciato: "Vorrei dare una bella sforbiciata a quei 5 miliardi di euro, che mi sembrano un po' tantini". Segui su affaritaliani.it

Accoglienza dei Migranti - Salvini : "Una sforbiciata a quei 5 miliardi" Nuovo governo - ecco i primi annunci : In attesa del giuramento del Nuovo governo previsto per oggi, qualcuno si porta avanti con il lavoro. Il neoministro dell'Interno Matteo Salvini ha annunciato: "Vorrei dare una bella sforbiciata a quei 5 miliardi di euro, che mi sembrano un po' tantini". Segui su affaritaliani.it