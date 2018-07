MIGRANTI | PRAGA E BUDAPEST CONTRO CONTE Ultime notizie | Salvini “presto faremo scendere

MIGRANTI - Praga contro Conte : «Non ne prendiamo nessuno - la sua è la strada per l'inferno» : Anche la Germania prenderà 50 dei 450 Migranti che sono a bordo di due navi di Gdf e Frontex. Lo rendono noto fonti di governo che definiscono i segnali che arrivano da altri Paesi Ue...

MIGRANTI Pozzallo - "50 andranno in Germania"Praga e Madrid contro l'Italia : così caos in Ue : Sono ancora ferme le due navi di Frontex e GdF con il loro carico di profughi. Nella notte sono saliti a bordo alcuni operatori sanitari. Il ministro dell'Interno: "Abbiamo un piano di aiuti per Tripoli". Intanto due Ong viaggiano verso la Libia. Tra Berlino e Roma "non c'è stato nessun accordo sui movimenti secondari"

Praga gela l’Italia : “Richiesta sui MIGRANTI strada per l’inferno” : Praga, 15 lug. (AdnKronos) – “Una strada per l’inferno”. Così il premier della Repubblica Ceca Andrej Babis ha definito su Twitter presenti su due navi Frontex. “Ho ricevuto, insieme ad altri primi ministri europei, copia della lettera del premier italiano (Giuseppe) Conte, in cui chiede che l’Unione europea si faccia carico di alcune delle 450 persone ora bloccate in mare. Un simile approccio è la strada per ...

