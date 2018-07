Migranti | Palazzo Chigi | anche la Germania accoglierà 50 persone

Porti chiusi - Palazzotto (LeU) : “Migranti trattenuti senza prove su nave Diciotti” : Intervista al deputato di Liberi e Uguali Erasmo Palazzotto: "Oggi il vero nemico non sono gli immigrati o le ong, ma è la crisi economica, che ha impoverito buona parte della popolazione. Ma per Salvini è più facile raggranellare voti cavalcando le paure della gente. Quella dell'immigrazione è un'arma di distrazione di massa ".Continua a leggere

Migranti : Conte convoca vertice a Palazzo Chigi nel pomeriggio : Si terrà un nuovo vertice di governo sul tema immigrazione, nel pomeriggio, a Palazzo Chigi. convocati dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, vi parteciperanno i ministri di Interno, Difesa ed Esteri, Matteo Salvini, Elisabetta Trenta ed Enzo Moavero Milanesi.

Migranti - oggi vertice a Palazzo Chigi : 12.50 "Il Governo si muove in maniera compatta e univoca sull'immigrazione e non solo". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Salvini, parlando con i giornalisti a Palmi in relazione a ipotizzate tensioni nell'esecutivo. "Ci vedremo nel pomeriggio con il presidente del Consiglio e tutti i ministri",annuncia la ministra della Difesa Trenta. "Quello dell'immigrazione è un problema da affrontare tutti insieme ed è importante per ...

Migranti : rogo in palazzo - una condanna : ANSA, - MILANO, 05 LUG - E' stato condannato stamane a 4 mesi di carcere uno degli imputati nel processo a Milano per il blitz di via Adriano avvenuto nel capoluogo lombardo, nel settembre 2016, nel ...

Migranti - Palazzo Chigi : senza quote da noi non entra più nessuno : Porti chiusi e niente più sbarchi di Migranti. E' questa la linea scelta da Giuseppe Conte, d'intesa con Luigi Di Maio e Matteo Salvini, dopo il deludente risultato del Consiglio...

Migranti : Palazzotto (Leu) - hotspot allo Zen pericoloso e incompatibile : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) – “Posizionare un hotspot in una periferia come lo Zen di Palermo, che ha già grandi problemi di esclusione sociale, rischia di alimentare tensioni sociali e fenomeni di razzismo e xenofobia. Per questo ho presentato una interrogazione per chiedere al governo, vista la manifesta contrarietà dell’amministrazione comunale all’apertura del centro, se non ritenga di rinunciare a procedere in tal ...

Migranti : hotspot a Palermo - 22 maggio incontro pubblico a Palazzo delle Aquile : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) - Un'iniziativa politica pubblica che coinvolga la città e le associazioni spiegando cos'è il progetto dell'hotspot a Palermo e le ragioni del no alla sua realizzazione. L'incontro - 'Stop Hotstop, cos'è l'hotspot e perché non lo vogliamo' - organizzato da Sinistra Comun

Ora Salvini può dire sì : ma 'sui Migranti si fa come dico io'. Le richieste : Viminale - Agricoltura - Giorgetti sottosegretario a Palazzo ... : La svolta ieri sera nel vertice con Di Maio. Il premier: ipotesi concreta Carelli, eletto con M5s. Su Economia ed Esteri sceglie Mattarella