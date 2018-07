Migranti : P. Chigi - Germania ne accoglierà 50 - cooperazione in materia asilo : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – Il governo italiano e quello tedesco “hanno concordato che la Germania accoglierà 50 dei 450 Migranti diretti in Italia e trasbordati su due navi militari. La disponibilità della Germania rientra in un’ottica di futura cooperazione bilaterale in materia di asilo”. E’ quanto conferma una nota ufficiale di Palazzo Chigi.L'articolo Migranti: P. Chigi, Germania ne accoglierà 50, ...

Migranti - Palazzo Chigi : anche la Germania accoglierà 50 persone : Dopo Francia e Malta, oggi anche la Germania ha dato la sua disponibilità ad accogliere 50 dei 450 Migranti recuperati al largo di Lampedusa e ora a bordo delle due navi ferme davanti a Pozzallo. È ...

**Migranti : p. Chigi - tutti identificati su Diciotti - accertamenti in prossimi giorni** : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Sono state completate le procedure di identificazione delle persone che erano a bordo, con particolare riguardo a quelle a cui risulterebbero imputabili le condotte che configurano ipotesi di reato. Nei prossimi giorni proseguiranno gli accertamenti, a cura della Polizia di Stato, con assunzione delle informazioni testimoniali di tutte le persone che sono state trasportate. Gli esiti delle ulteriori ...

Vertice Conte-Salvini sui Migranti/ Ultime notizie - "col Premier linea comune" : P.Chigi 'contiene' il Viminale : Vertice Conte-Salvini sui migranti: Ultime notizie verso riunione Innsbruck con Ministri Ue. "Col Premier linea comune, unica voce con Palazzo Chigi'.

Vertice Conte-Salvini sui Migranti/ Ultime notizie - “col Premier linea comune” : P.Chigi ‘contiene’ il Viminale : Vertice Conte-Salvini sui migranti: Ultime notizie verso riunione Innsbruck con Ministri Ue. “col Premier linea comune e unica voce”: Palazzo Chigi "contiene" il Viminale (Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 11:21:00 GMT)

Migranti : Conte convoca vertice a Palazzo Chigi nel pomeriggio : Si terrà un nuovo vertice di governo sul tema immigrazione, nel pomeriggio, a Palazzo Chigi. convocati dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, vi parteciperanno i ministri di Interno, Difesa ed Esteri, Matteo Salvini, Elisabetta Trenta ed Enzo Moavero Milanesi.

Migranti : Conte convoca nuovo vertice a P.Chigi : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato nel pomeriggio, alle 15, a Palazzo Chigi un vertice sul dossier Migranti. A quanto si apprende saranno presenti, tra gli altri, i ministri Matteo Salvini (Interno), Elisabetta Trenta (Difesa), Enzo Moavero Milanesi (Esteri). Nel pomeriggio, sempre a palazzo Chigi, è previsto un incontro dei tecnici sul tema. E domani, infine, un nuovo incontro tra il ...

Migranti - oggi vertice a Palazzo Chigi : 12.50 "Il Governo si muove in maniera compatta e univoca sull'immigrazione e non solo". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Salvini, parlando con i giornalisti a Palmi in relazione a ipotizzate tensioni nell'esecutivo. "Ci vedremo nel pomeriggio con il presidente del Consiglio e tutti i ministri",annuncia la ministra della Difesa Trenta. "Quello dell'immigrazione è un problema da affrontare tutti insieme ed è importante per ...

Migranti : vertice a P. Chigi - ripensare a missione europee : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – No all’ingresso in Italia dei cosiddetti movimenti secondari, rafforzamento della protezione delle frontiere esterne e la richiesta di un serio ricollocamento europeo dei richiedenti asilo. Sì al sostegno alla Libia e un ripensamento sulle varie missioni europee, in particolare sulla parte che prevede che chi viene salvato sia portato automaticamente in Italia. Questi, in estrema sintesi, alcuni tasselli ...

Migranti - Palazzo Chigi : senza quote da noi non entra più nessuno : Porti chiusi e niente più sbarchi di Migranti. E' questa la linea scelta da Giuseppe Conte, d'intesa con Luigi Di Maio e Matteo Salvini, dopo il deludente risultato del Consiglio...

Migranti - vertice Conte-Salvini-Di Maio a Chigi su proposta Italia : Roma, 20 giu. , askanews, Si terrà alle 17.30 un vertice a palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Al centro della riunione il ...

Aquarius - trasferiti 280 Migranti su navi italiane/ Ultime notizie - P. Chigi “Spagna solidale - Francia cinica” : migranti, Aquarius in Spagna con navi italiane. Imbarcazioni della Marina e della Guardia Costiera accompagneranno i naufraghi fino a Valencia. Ma il viaggio è rischioso...(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 19:00:00 GMT)

Vertice a P.Chigi su Migranti e squadra : ANSA, - ROMA, 12 GIU - Dopo il Vertice economico, il premier Giuseppe Conte si sta riunendo a Palazzo Chigi con i suoi due vice, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Al centro dell'incontro il tema dei ...

Migranti - Salvini a Chigi per vertice : entro fine mese in Libia : Roma, 11 giu. , askanews, 'entro la fine del mese conto di andare in Libia per una missione risolutiva'. Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, arrivando a Palazzo Chigi ...