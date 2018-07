Migranti | ora lotta al buonismo Dopo l' Ue cambiare le coscienze Stop alla deportazione

Migranti - le navi ancora in attesa in rada. Anche la Germania accoglierà 50 persone : Anche la Germania dice sì alla richiesta del governo di accogliere i Migranti che erano diretti in Italia: 50 persone, come Francia e Malta. Le navi sono ancora in attesa al largo di Pozzallo, in ...

Migranti - ancora ferme al largo di Pozzallo le due navi di Finanza e Frontex. La Germania ne prenderà 50 : La Protector e il pattugliatore Monte Sperone, che sabato hanno soccorso un barcone con 450 Migranti vicino all’isola di Linosa, sono in attesa che sia ufficialmente assegnato il porto sicuro per lo sbarco

Anche la Germania accoglierà 50 Migranti ora al largo di Pozzallo. Il governo : “Un successo” : Anche la Germania, dopo Francia e Malta, accoglierà 50 dei quasi 450 migranti che si trovano ora a bordo delle due imbarcazioni (una di Frontex e una della Guardia di finanza) al largo di Pozzallo. Il governo italiano, facendo filtrare la decisione di Berlino, parla di un "successo" dell'esecutivo.Continua a leggere

CONTE : “100 Migranti A FRANCIA E MALTA - ITALIA ASCOLTATA”/ Ultime notizie - 2 navi ancora ferme a Pozzallo : MIGRANTI, CONTE: “ITALIA ascoltata, 100 profughi a MALTA e FRANCIA”. Ultime notizie, il ministero dell'interno, Matteo Salvini: “Complimenti al presidente!"(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 11:20:00 GMT)

Ancora ferme in rada le navi con 450 MigrantiSalvini : più espulsioni - meno partenze : Sono Ancora ferme le due navi di Frontex e GdF con il loro carico di profughi. Nella notte sono saliti a bordo alcuni operatori sanitari. Il ministro dell'Interno: "Abbiamo un piano di aiuti, in particolare per la Libia"

Migranti - navi ancora in mare. Francia e Malta ne accoglieranno 100 - : Se i Paesi Ue non si faranno carico dei 450 soccorsi da due navi militari il governo italiano non li lascerà sbarcare. La Farnesina manda una nota agli ambasciatori. Salvini anticipa la linea: '...

Migranti - navi ancora in mare. Francia e Malta ne accoglieranno 100 : Migranti, navi ancora in mare. Francia e Malta ne accoglieranno 100 Se i Paesi Ue non si faranno carico delle 450 persone soccorse da 2 navi militari , ora ferme al largo di Pozzallo, il governo italiano non le lascerà sbarcare. Farnesina manda nota ad ambasciatori. Salvini anticipa linea: "Identificazioni veloci e patti col ...

Migranti - ancora al largo di Pozzallo le due navi di Gdf e Frontex : Migranti, ancora al largo di Pozzallo le due navi di Gdf e Frontex Migranti, ancora al largo di Pozzallo le due navi di Gdf e Frontex Continua a leggere L'articolo Migranti, ancora al largo di Pozzallo le due navi di Gdf e Frontex proviene da NewsGo.

I Migranti ora fermi in rada di Pozzallo - in attesa del via libera : Nel porto ragusano si trovano il pattugliatore inglese dell'agenzia europea Frontex con 176 migranti, e la 'Monte Sperone' della Guardia di Finanza con altri 266. Dalle imbarcazioni sono stati fatti ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Ventimiglia - in migliaia al corteo No Border per i Migranti - 14 luglio - : ULTIME NOTIZIE di oggi, 14 luglio. ultim'ora: continua emergenza migranti. migliaia al corteo No Border di Ventimiglia. Quattro indagati per la traged

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Ventimiglia - in migliaia al corteo No Border per i Migranti (14 luglio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, 14 luglio. ultim'ora: continua emergenza migranti. migliaia al corteo No Border di Ventimiglia. Quattro indagati per la tragedia di Sperlonga. (Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 21:35:00 GMT)

Migranti - CONTE-SALVINI : "REDISTRIBUZIONE UE O NON SBARCANO"/ Ultime notizie : ritorno in Libia o ancora in mare : MIGRANTI da barcone a navi Gdf e Frontex, trasferiti i 450 diretti verso Lampedusa: Ultime notizie, Conte con Salvini "o redistriburzione Ue o nessuno sbarco"(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 16:21:00 GMT)

Salvini a Conte : quei 450 Migranti ora li riportiamo a Malta o in Libia : 11,10 "La rotta dove portare i migranti trasbordati dal barcone arrivato ieri sera dalla Libia non la decidiamo noi, è un'operazione della Guardia costiera e noi seguiamo il loro comando", ha spiegato all'AGI la portavoce di Frontex, Ewa Moncure, che ha chiarito che "l'operazione è ancora in corso" e ha confermato che "le persone bisognose di cure mediche sono ...

Migranti trasbordati su navi di Gdf e Frontex : ora sono in attesa di un porto : E' stato completato da pochi minuti il trasbordo dei 450 Migranti che erano a bordo del barcone a largo di Linosa: 176 persone sono sul pattugliatore Frontex, e altre 266 sul Monte Sperone della Gdf. Otto persoe sono state trasportate a Lampedusa per motivi sanitari