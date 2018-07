Migranti | Nobili Pd | unico risultato 100 collocazioni | governo ridicolo

sportfair

: Retweeted Luciano Nobili (@lucianonobili): Il premier Conte è finalmente ricomparso dopo settimane. Per fare cosa?… - movittone : Retweeted Luciano Nobili (@lucianonobili): Il premier Conte è finalmente ricomparso dopo settimane. Per fare cosa?… - PenelopeVr46 : RT @simo_bass: Visti i grandi festeggiamenti dei nobili radical chic presenti in Italia, ripropongo un mio vecchio tweet che ritengo di con… - simo_bass : Visti i grandi festeggiamenti dei nobili radical chic presenti in Italia, ripropongo un mio vecchio tweet che riten… -

(Di domenica 15 luglio 2018) Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Il premier fantasma Conte è finalmente ricomparso dopo settimane. Per fare cosa? Per ottenere che dei 450a bordo delle nostre navi militari, l’Italia ne accolga ‘solo’ 350”. Lo scrive su Facebook Luciano, deputato del Partito democratico.“Vi rendete conto? Il ministro Minniti – continua – senza chiudere porti e respingere nessuno ha diminuito arrivi dell’80% e effettuato 20mila rimpatri e 11mila ridopo che Matteo Renzi e Paolo Gentiloni avevano ottenuto l’introduzione di quel principio obbligatorio che ora grazie a Salvini e Orban viene smantellato e reso ‘volontario'”.“Dopo mesi senza nessun, insomma, Conte e Salvini prendono in ostaggio uomini, donne e bambini in mezzo al mare, per ottenere 100 ri. Ridicoli e ...