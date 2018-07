Migranti | M5s | ' Grazie a Conte l' Italia ottiene rispetto dall' Ue'

Migranti : Salvini - io e il M5s andiamo d'amore e d'accordo : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, da Innsbruck (in Austria) dov'è impegnato all'incontro informale con i suoi omologhi dell'Ue, minimizza il braccio di ferro con il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, sul caso della nave Diciotti. "Io e i Cinque stelle andiamo d'amore e d'accordo", ha ironizzato rispondendo a chi gli chiedeva delle contrastanti decisioni date sull'attracco della ...

Migranti : Fraccaro - toni M5S diversi da Salvini ma contano risultati : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “All’interno del M5S abbiamo toni diversi, quello che mi interessa sono i risultati”. Così il ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta Riccardo Fraccaro, parlando di immigrazione rispetto ai toni usati da Matteo Salvini questa mattina ad Agorà estate, su Rai Tre.L'articolo Migranti: Fraccaro, toni M5S diversi da Salvini ma contano risultati sembra essere il primo ...

IL NUOVO PIANO DI SALVINI/ Spaccare M5s (coi Migranti) e governare con un po' di berluscones : Non mancano delle crepe all'interno del Governo Lega-M5s. E Matteo SALVINI sembra essere al centro dei dissidi con una chiara strategia politica. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 06:00:00 GMT)CAOS NOMINE/ Tutti i nomi del valzer che divide M5s e Lega, di S. LucianoDALLA CINA/ Lao Xi: è Savona il premier occulto dell'Italia

Migranti - Matteo Salvini : “21mila arrivi in meno rispetto all’anno scorso. Nessuno scontro con il M5S” : Matteo Salvini, dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il premier Conte in vista del vertice di Innsbruck, parla della vicenda della nave Diciotti: "Non darò autorizzazione allo sbarco fino a che non avrò garanzia che delinquenti, perché non sono profughi, che hanno dirottato una nave con violenza, finiscano per qualche tempo in galera e poi riportati nel loro Paese".Continua a leggere

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : M5S-Lega - scontro sui Migranti nel Governo (11 luglio 2018) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Governo, scontro sui migranti. Cr7 ufficialmente alla Juventus. Francia prima finalista ai Mondiali in Russia (11 luglio 2018)(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 05:20:00 GMT)

SALVINI DA MATTARELLA : “TEMA Migranti - NO FONDI LEGA”/ Di Pietro : “atto debolezza del Colle - M5s omertosi” : SALVINI da MATTARELLA "giudici non in discussione". Ultime notizie, incontro al Colle, Roberto Calderoli sottolinea: "FONDI Lega non sono spariti, è tutto certificato"(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 20:33:00 GMT)

Trattato di Dublino - dimmi come voti e ti dirò chi sei. La questione Migranti fa comodo a Lega e M5s : di Enzo Palumbo Cristoforo Colombo, studiando le antiche mappe, si era giustamente convinto che la Terra non poteva essere piatta ma più o meno rotonda e che quindi andando per mare verso occidente si poteva raggiungere l’oriente più facilmente che navigando direttamente verso “le Indie”. Sostenne allora che si poteva “buscar el levante por el ponente” e, dopo avere fatto il giro delle sette chiese, riuscì a convincere i regnanti spagnoli a ...

Migranti - il neo sindaco a trazione Lega di Massa dice no ai rifugiati. Ma si fa avanti Carrara (M5s) : “Li accogliamo noi” : Per i rifugiati, a Massa, non c’è più posto. Così è Carrara a farsi avanti e a proporsi per ospitarli. Lo storico campanilismo tra i due comuni, che formano lo stesso capoluogo di provincia, in Toscana, va oltre ed entra nell’arena politica sul tema dell’accoglienza dei Migranti. Lo strappo si consuma proprio quando la storica conquista di Massa da parte del centrodestra avrebbe dovuto favorire – almeno in teoria – ...

Migranti - Agea - M5S - : 'Kurz non parla di solidarietà : Italia non sia campo profughi' : Il M5S Europa ha acceso i riflettori sul Migration compact, l'accordo che dovrebbe tarare le responsabilità sui Migranti su tutti i paesi dell'Unione europea. Ma i primi segnali che arrivano dalla ...

Migranti : Cari M5s - non vi riconosco più. Ribellatevi : Questo è un appello a voi attivisti, consiglieri, parlamentari, simpatizzanti del Movimento 5 stelle: con alcuni di voi ho condiviso ideali, progetti, incontri, lotte, libri. Ora non vi riconosco più: dove state andando? Cosa state diventando? Vedo molti di voi annaspare, tacere imbarazzati, oppure ripetere come un mantra “Ma prima era peggio”. Sapete benissimo che se prima i governi hanno fatto del male, questo non vi giustifica a farne ...

Vittoria di Conte sui Migranti? La stampa estera non dice quello che il M5s vuole farle dire : Questa mattina Luigi Di Maio ha rilanciato un post pubblicato sul Blog delle Stelle. "A proposito dell’ultimo Consiglio europeo e della narrazione che ne ha fatto la stampa italiana", ha scritto sulla sua pagina Facebook il capo politico del M5s. Il titolo del post era emblematico: "Conte al Consigl

Migranti - il comandante De Falco (M5s) contro Salvini : “Non si possono chiudere i porti” : Il comandante Gregorio De Falco, senatore del MoVimento 5 Stelle, si schiera contro l'operato del governo e del ministro dell'Interno Matteo Salvini sul tema dei Migranti: "Non si possono chiudere i porti. Il naufrago ha diritto di essere salvato, senza che sia compiuta alcuna valutazione, non conta la provenienza né l'etnia".Continua a leggere

Migranti - Gregorio De Falco (M5s) contro Salvini : "No alla chiusura dei porti" : Il comandante Gregorio De Falco, oggi senatore dei 5 Stelle, chiede al Movimento di "riprendere l'iniziativa" sulla questione immigrazione. Lasciare mano libera a Salvini sarebbe, secondo colui che...

Migranti - vaccini - contanti : i temi che dividono M5S e Lega - : "I porti non li chiuderei", ha detto Fico contraddicendo Salvini sulla questione sbarchi, mentre sulla modifica della legge Lorenzin il leader della Lega irrita il ministro Grillo. Con il passare dei ...