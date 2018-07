Migranti | la lettera di Conte

Conte : "Invierò una lettera all'Ue<br>per incalzare l'Europa sulla questione Migranti " : Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte è stato a Bruxelles a prendere parte al vertice della NATO e ha tenuto una conferenza stampa nel corso della quale ha affrontato alcuni degli argomenti più caldi del momento. In particolare ha annunciato che sta preparando una lettera da inviare alle massime istituzioni europee:"Sto mettendo a punto una lettera diretta Juncker, a Tusk e alle istituzioni europee per incalzare l'Europa ...

Migranti : Conte - in lettera alla Ue chiederò cambio Sophia : "Sto mettendo a punto una lettera diretta Juncker, a Tusk e alle istituzioni europee per incalzare l'Europa sull'attuazione di quei principi innovativi sull'immigrazione emersi dal Consiglio europeo". ...

Migranti : Conte - lettera alla Ue per attuare decisioni : "Sto mettendo a punto una lettera diretta Juncker, a Tusk e alle istituzioni europee per incalzare l'Europa sull'attuazione di quei principi innovativi sull'immigrazione emersi dal Consiglio europeo". ...

Migranti - la lettera di Veronesi a Saviano scatena l’ironia di Salvini : È un tira e molla che sembra essere infinito quello in corso, sul tema dell’immigrazione, tra il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e buona parte di quella che viene definita dai detrattori come la ‘casta dei vip’ o dei volti noti ‘radical chic’ dello spettacolo e della cultura. Dopo l’appello anti Salviniano della rivista Rolling Stone [VIDEO], le magliette rosse di ‘Libera’ contro il razzismo e in favore dell’accoglienza, ecco che oggi, 9 ...