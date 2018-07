Migranti | inizia sbarco donne e bambini a Pozzallo

Trapani - iniziato lo sbarco dei Migranti : 23.18 Come annunciato dal premier Conte, è cominciato lo sbarco dei 67 migranti a bordo della nave Diciotti ormeggiata nel porto di Trapani. Tra i primi a scendere sul molo Ronciglio i due indagati- un ghanese e un sudanese- per violenza privata continuata e aggravata ai danni del comandante e dell'equipaggio del rimorchiatore Vos Thalassa. I due erano scortati dalla polizia.

Maglietta rossa - l’iniziativa di Libera sui Migranti. Saviano : “Mettiamoci nei loro panni”. Salvini : “Non l’ho trovata” : Sono migliaia le adesioni di associazioni, comitati, scuole, musicisti, giornalisti, scrittori, singoli cittadini che hanno risposto all’appello “Una Maglietta rossa per fermare l’emorragia di umanità” da indossare oggi, sabato 7 luglio, promosso da Libera e Gruppo Abele, Arci, Legambiente, Anpi e dal giornalista Francesco Viviano. C’è anche un appuntamento, dalle ore 11 in Piazza Immacolata San Lorenzo a Roma, con la presenza ...

Migranti : arresto ex deputato Ars - indagini iniziate dopo intercettazioni prete : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - L’indagine sfociata nell'arresto dell'ex deputato regionale siciliano Onofrio Fratello ha preso il via grazie alle attività di intercettazione di conversazioni tra l’ex onorevole all'Ars e Don Sergio Librizzi, ex direttore della Caritas di Trapani, arrestato nel 2014 pe

GESU' BAMBINO IN GABBIA/ Indianapolis : l'iniziativa in solidarietà con i Migranti messicani : I sacerdoti della cattedrale episcopale di Indianapolis hanno messo in GABBIA la Santa Famiglia per protestare contro il trattamento riservato ai migranti messicani(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 17:57:00 GMT)

Migranti - la maglietta rossa per fermare “l’emorragia di umanità” : l’iniziativa di Libera contro indifferenza e cinismo : “Una maglietta rossa per fermare l’emorragia di umanità”. L’associazione Libera lancia un appello alla solidarietà e umanità con l’invito a indossare sabato 7 luglio un indumento rosso. Il rosso è il colore che impone alla sosta, alla riflessione. Ma è anche e soprattutto il colore delle magliette e dei vestiti indossati dai piccoli Migranti annegati e che a volte il mare riporta a riva. “Di rosso era vestito ...

Chiarimenti sui Migranti finti morti in mare : bufala naufragio o iniziativa social mal gestita? : Non si tratta di una vera e propria bufala, ma la storia dei migranti finti morti in mare merita comunque un approfondimento, affinché tutti possano avere le idee chiare sul video che sta girando parecchio sui social da un paio di giorni a questa parte. Fondamentalmente si tratta di un messaggio a Salvini giunto dalle ONG, anche se probabilmente la cosa poteva essere gestita meglio per non alimentare disinformazione in un contesto così ...

Il mini-summit sui Migranti è iniziato male : È stato promosso soprattutto dalla Germania, che ha cercato di impostare la discussione solo su alcuni aspetti: il governo italiano se l'è presa molto The post Il mini-summit sui migranti è iniziato male appeared first on Il Post.

Pozzallo - iniziato sbarco 519 Migranti : 2.08 A Pozzallo sono iniziate le operazioni di sbarco dei 519 migranti dalla nave della Guardia costiera Diciotti, dopo il nulla osta delle autorità sanitarie. Un uomo la cui salma è stata portata a terra, era morto per annegamento. Le prime a sbarcare nel porto siciliano sono state 30 donne in gravidanza salite su un pullman per essere trasferite negli ospedali del Ragusano. Alcune di loro avevano i figli piccolissimi tra le braccia. A bordo ...