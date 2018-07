Migranti : fonti Chigi - da Italia no disponibilità su ‘secondary movements’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – Da parte dell’Italia non è stata data alcuna disponibilità ad accettare i secondary movements provenienti dalla Germania, ovvero il ricollocamento dei Migranti dai vari Stati Ue allo Stato in cui sono sbarcati. E’ quanto trapela da fonti di Palazzo Chigi, alla luce della decisione della Germania di accettare 50 dei 450 Migranti che sono su due navi militari al largo di ...

Migranti : fonti governo - anche Germania ne accoglierà 50 : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – anche la Germania, dopo Francia e Malta, farà la sua parte riguardo ai 450 Migranti arrivati su una nave a largo di Lampedusa e trasbordati su due navi militari. A quanto si apprende da fonti di governo, la Germania ne accoglierà altri 50. Per l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte, si tratta di “un successo”. L'articolo Migranti: fonti governo, anche Germania ne accoglierà 50 sembra essere il ...

Migranti - fonti Mit : la nave Diciotti sta attraccando a Trapani : "La nave Diciotti sta attraccando a Trapani. Proseguono gli accertamenti volti a verificare le responsabilità penali dei presunti facinorosi che hanno messo a repentaglio la vita dell'equipaggio del ...

Migranti - fonti Difesa : non c'è nessun caso Trenta-Salvini : Roma, 10 lug., askanews, - 'Non c'è nessun caso Trenta-Salvini, il governo rema unito e compatto verso la stessa direzione'. Lo sottolineano fonti del ministero della Difesa dopo la forte ...

Migranti - fonti Difesa : missione Ue non compete a ministero Interni : "Eunavformed è una missione europea ai livelli Esteri e Difesa, non Interni. Ciò che va cambiato sono le regole di ingaggio della missione e per farlo occorre farlo nelle sede competenti, non a ...

Migranti - fonti : accordo Conte-Macron : 23.42 Il premier Giuseppe Conte ha concordato con il presidente francese Macron conclusioni direttamente ispirate agli obiettivi contenuti nella proposta italiana (European multilevel strategy for migration) e ora si sta cercando di coinvolgere altri Paesi" sui Migranti. E' quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi. A quanto si apprende da più fonti diplomatiche, la proposta di Francia e Italia riguarda la responsabilità condivisa sugli ...

Migranti - fonti Italia : "Negoziato su intero pacchetto o niente" : Migranti, fonti Italia: "Negoziato su intero pacchetto o niente"

Migranti - fonti Ue : 'Fuori da Schengen chi non è solidale' - Malta chiude i porti alle navi delle Ong : ... ma arrecherebbero un danno enorme alla nostra economia europea pari secondo me a uno o due punti di Pil". 28 giu 17:20 Mancato incontro fra Conte e Macron: tempi troppo stretti Il presidente ...

Migranti - fonti Italia : 'Negoziato su intero pacchetto o niente' : Nel dibattito sui Migranti a Bruxelles "o si discute l'insieme del pacchetto presentato dall'Italia, oppure non si apre la trattativa. E' escluso che si possa parlare di movimenti secondari, senza un ...

Al via a Bruxelles il vertice sui Migranti | LiveFonti Ue : fuori da Schengen chi non è solidale : Al consiglio Ue si cercherà un'intesa a 28 sul principio di responsabilità condivisa per lo sbarco dei migranti come richiesto dall'Italia, e un accordo sui movimenti secondari come vuole la Germania

Migranti : fonti - accantonata bozza Ue : ANSA, - BRUXELLES, 21 GIU - La bozza di dichiarazione della riunione informale, circolata ieri, è stata accantonata. Gli sherpa dei Paesi che partecipano alla riunione informale di domenica, convocata ...