Migranti | due navi ong Open Arms di nuovo in rotta verso Libia

Migranti a Pozzallo - viveri per altre 24 oreDue navi delle Ong in viaggio verso la Libia : Sono ancora ferme le due navi di Frontex e GdF con il loro carico di profughi. Nella notte sono saliti a bordo alcuni operatori sanitari. Il ministro dell'Interno: "Abbiamo un piano di aiuti, in particolare per la Libia".

Migranti - le navi restano in attesa davanti a Pozzallo : in arrivo pasti per due giorni : Saranno consegnati viveri per due giorni alle due navi in attesa al largo di Pozzallo, in Sicilia, con a bordo centinaia di Migranti. Le ultime imbarcazioni finite in un braccio di ferro ...

Migranti - le navi restano in attesa davanti a Pozzallo : in arrivo pasti per due giorni : Nessuna indicazione sullo sbarco, neanche dopo l'ok di Malta e Francia per accogliere ciascuna 50 persone. La Farnesina ha chiesto disponibilità alle ambasciate dei Paesi Ue. I viveri saranno consegnati a bordo, anche omogeneizzati e succhi di frutta per la ventina di minorenni

Migranti sulla Vos Thalassa - disposto il fermo dei due indagati : “Favorirono gli scafisti” : Migranti sulla Vos Thalassa, disposto il fermo dei due indagati: “Favorirono gli scafisti” Migranti sulla Vos Thalassa, disposto il fermo dei due indagati: “Favorirono gli scafisti” Continua a leggere L'articolo Migranti sulla Vos Thalassa, disposto il fermo dei due indagati: “Favorirono gli scafisti” proviene da NewsGo.

Migranti - ancora al largo di Pozzallo le due navi di Gdf e Frontex : Migranti, ancora al largo di Pozzallo le due navi di Gdf e Frontex Migranti, ancora al largo di Pozzallo le due navi di Gdf e Frontex Continua a leggere L'articolo Migranti, ancora al largo di Pozzallo le due navi di Gdf e Frontex proviene da NewsGo.

Migranti - fermati per aggressione all'equipaggio i due indagati sbarcati dalla nave Diciotti : La Procura di Trapani ha emesso un decreto di fermo a carico dei due Migranti sbarcati due giorni fa dalla nave Diciotti, Bichara Tijani Ibrahim Mirghani e Ibrahim Amid, finora indagati a piede libero ...

Caso Vos Thalassa - scatta il fermo per i due Migranti indagati - : Le indagini della procura di Trapani hanno accertato il loro ruolo nell'aggressione subita dall'equipaggio della nave che li aveva soccorsi al largo della Libia. Salvini: "Grazie"

Caso Vos Thalassa - scatta il fermo per i due Migranti indagati : Caso Vos Thalassa, scatta il fermo per i due migranti indagati Le indagini della procura di Trapani hanno accertato il loro ruolo nell'aggressione subita dall'equipaggio della nave che li aveva soccorsi al largo della Libia. Salvini: "Grazie" Parole chiave: ...

Nave Diciotti - fermati i due Migranti : “Sono responsabili dell’aggressione alla Vos Thalassa. E sono gli scafisti” : sono stati fermati due dei 67 migranti sbarcati due giorni fa dalla Nave Diciotti. Le indagini coordinate dalla procura di Trapani hanno accertato il ruolo di Bichara Tijani Ibrahim Mirghani e Ibrahim Amid, finora indagati a piede libero per violenza privata, nell’aggressione subita dall’equipaggio della Nave Vos Thalassa che li aveva soccorsi. E i magistrati hanno deciso di modificare le accuse contestando i reati di resistenza, violenza e ...

Arrestati due dei 67 Migranti a bordo della Diciotti : Due dei 67 migranti che erano a bordo della nave Diciotti della Guardia costiera italiana poi attraccata a Trapani sono stati Arrestati, su disposizione della procura del capoluogo siciliano, in quanto sospettati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ovvero di essere due scafisti. I due e gli altri 65 erano stati soccorsi dal mercantile italiano Vos Thalassa ma a causa di momenti di forte tensione perché i migranti ...

Migranti - ecco perché è scattato il fermo per i due della Vos Thalassa : Il comandante una volta ricevuto l'ordine di consegnare i 67 ai libici aveva assunto la veste di pubblico ufficiale. Ad aggravare il quadro, le testimonianze degli altri soccorsi

Migranti - fermati per aggressione all'equipaggio i due indagati sbarcati dalla nave Diciotti : La Procura di Trapani ha emesso un decreto di fermo a carico dei due Migranti sbarcati due giorni fa dalla nave Diciotti, Bichara Tijani Ibrahim Mirghani e Ibrahim Amid, finora indagati a piede libero ...

Nave Diciotti - fermati i due Migranti : “Sono responsabili dell’aggressione all’equipaggio della Vos Thalassa” : Sono stati fermati due dei 67 migranti sbarcati due giorni fa dalla Nave Diciotti. Le indagini coordinate dalla procura di Trapani hanno accertato il ruolo di Bichara Tijani Ibrahim Mirghani e Ibrahim Amid, finora indagati a piede libero per violenza privata, nell’aggressione subita dall’equipaggio della Nave Vos Thalassa che li aveva soccorsi. E i magistrati hanno deciso di modificare le accuse contestando i reati di resistenza, violenza e ...

Migranti - i due indagati della Nave Diciotti sono in stato di fermo. Salvini : “Buona notizia” : Arriva la svolta nelle indagini sui due Migranti salvati dalla Vos Thalassa prima e recuperati dalla Nave Diciotti poi: la Procura ha disposto il fermo per entrambi.Continua a leggere