Migranti | dopo Francia e Malta | anche la Germania ne accoglierà 50

Primi sì dall'Europa dopo la lettera di Conte : chi accoglierà i Migranti : Cento migranti tra Francia e Malta, altri 50 in Germania. Per il momento. E altri Paesi che daranno la propria disponibilità. Sulla questione migranti arrivano i Primi sì dall'Europa e presto, ha fatto sapere su...

Salvini cerca riscatto dopo lo schiaffo del caso Diciotti : "Nuovo barcone con 450 Migranti non può attraccare in Italia" : Matteo Salvini in cerca di riscatto, nel contrasto agli sbarchi "io non mollo, anzi" scrive in un post su Facebook. dopo lo schiaffo subito ieri sul caso della nave Diciotti, sbarcata a Trapani senza che nessuno mettesse le manette richieste dal ministro dell'Interno ai due presunti scafisti ghanesi imbarcati dalla Vos Thalassa, promette di nuovo battaglia. Stavolta a finire nel mirino del leader del Carroccio è un barcone con a bordo 450 ...

Trapani - sbarcati i 67 Migranti dalla nave Diciotti dopo il pressing del Colle

Nave Diciotti - dopo intervento del Colle sbarcati i 67 Migranti. Scortati dalla polizia i due indagati per violenza privata : I 67 migranti che erano stati soccorsi dal rimorchiatore Vos Thalassa e poi trasbordati sulla Nave della guardia costiera sono scesi giovedì sera dalla Nave Diciotti della Guardia costiera italiana. Determinante l’intervento del Colle, con Sergio Mattarella che ha chiamato il premier Giuseppe Conte poco prima dell’annuncio dello sbarco. Il Viminale guidato da Matteo Salvini ha però espresso “stupore” per i solleciti arrivati ...

Trapani - nave Diciotti : sbarcati nella notte i 67 Migranti dopo il pressing di Mattarella : dopo ore concitate, è finita nella tarda serata di ieri l'odissea dei 67 migranti a bordo della nave Diciotti ormeggiata nel porto di Trapani. I primi...

Allarme attivisti - morti 600 Migranti dopo stop a ong

Migranti - Msf : '600 morti in un mese dopo lo stop alle ong' - : Frutto, secondo Medici senza frontiere, della "decisione politica di chiudere i porti" che "ha aumentato la mortalità sulla rotta più letale al mondo"

Dopo i Pearl Jam - anche Roger Waters si schiera con i Migranti : "Meritano il nostro rispetto" : Dopo i Pearl Jam, anche Roger Waters lancia un messaggio pro-migranti. È accaduto durante il concerto di Lucca: poco prima del gran finale, l'ex Pink Floyd ha lanciato un messaggio contro il pericolo del "neofascismo" che, secondo il musicista, si anniderebbe dietro la presidenza di Trump. Water ha indossato la kefiah e si è rivolto al pubblico, parlando della "difficile situazione" del popolo palestinese e dei migranti. "Sono ...

Msf : oltre 600 Migranti morti in mare dopo blocco navi Ong : Roma, 12 lug., askanews, - 'oltre 600 persone, tra cui neonati e bambini, sono annegate o risultano disperse nel tentativo di attraversare il Mediterraneo centrale nelle ultime 4 settimane soltanto. ...

Migranti - Parolin : “La chiusura dei porti non è la soluzione”. Le parole del Vaticano dopo il presidio di preti e suore di strada : La chiusura dei porti “non è la soluzione, abbiamo già espresso le nostre preoccupazioni“. Lo ha detto il segretario di Stato Vaticano, il cardinal Pietro Parolin a margine della presentazione del Bilancio Sociale del Bambino Gesù. Le parole di Parolin, che è in sostanza il capo del governo della Città del Vaticano, arriva dopo i presidi e le dichiarazioni di questi giorni di diversi preti e suore missionari e “di ...

Migranti - Salvini alla tendopoli di San Ferdinando tra strette di mano e contestazioni : “Occorrono regole per dare diritti” : “il mio obiettivo è arrivare alla fine del mandato senza vergogne di questo tipo”. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini stamattina ha visitato la tendopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria. Ad accoglierlo un gruppo di Migranti che, in un primo momento, lo hanno contestato. “Era meglio lasciarci morire in mare che vivere così” dice uno di loro indossando una maglietta con la foto di Soumaila Sacko, il ragazzo maliano ucciso a ...