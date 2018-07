Migranti | Di Stefano | Babis non ha capito cosa sia Ue2

Migranti : Di Stefano - Babis non ha capito cosa sia Ue(2) : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Non ci si può riempire le mani quando si tratta di beneficiare economicamente dall’Europa e lavarsele quando ci sono problemi da affrontare a viso aperto – continua duro Di Stefano – Sappiamo tutti che nel lungo periodo l’obiettivo comune è quello di permettere a tutti di restare a casa loro con una vita dignitosa, ma nell’immediato non si può delegare”. ...

'Non sorprende, ma fa molto pensare che Babis commenti l'approccio italiano come 'la strada per l'inferno'. Forse il premier della Repubblica Ceca non ha ancora colto il senso di cosa significhi far parte di un'Unione". Così in una nota il sottosegretario agli Affari esteri Manlio Di Stefano commenta le parole del presidente Andrej Babis.