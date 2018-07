Migranti | Conte e Moavero chiamano i 27 | «La redistribuzione sia prassi»

A Francia e Malta 100 Migranti dei 450 soccorsi. Conte : 'Italia ascoltata' : Il premier Conte soddisfatto, il ministro Salvini lo elogia ma ribadisce: 'Voglio fatti, non parole'. Fermati intanto due migranti che avevano minacciato l'equipaggio della vos thalassa per farsi ...

