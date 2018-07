Migranti | anche la Germania dice sì all accoglienza di 50 persone

Anche la Merkel prende 50 Migranti : Dopo Francia e Malta, Anche la Germania ha dato la sua disponibilità ad accogliere 50 dei 450 migranti recuperati al largo di Lampedusa e ora a bordo delle due navi ferme davanti a Pozzallo. È quanto si ap prende da fonti di governo che considerano "un successo" la reazione dei Paesi Ue alle richieste dell'esecutivo italiano.Alle due navi saranno consegnati viveri per due giorni. I pasti sono in preparazione nel centro di ...

Migranti - D’Alema : “Unica emergenza in Italia è Salvini. La brutalità può anche avere consenso - ma tale rimane” : “L’emergenza Migranti è finita a partire dall’agosto del 2017. L’unica emergenza è Salvini. Lui ha messo il Paese in uno stato di agitazione e di tensione drammatica per una questione che non esiste”. Sono le parole dell’ex presidente del Consiglio, Massimo D’Alema, ospite di In Onda (La7). “Io spero che Salvini tra un comizio e l’altro legga i dati del ministero degli Interni” – ...