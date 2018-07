Migranti | anche la Germania dice sì

Migranti - D’Alema : “Unica emergenza in Italia è Salvini. La brutalità può anche avere consenso - ma tale rimane” : “L’emergenza Migranti è finita a partire dall’agosto del 2017. L’unica emergenza è Salvini. Lui ha messo il Paese in uno stato di agitazione e di tensione drammatica per una questione che non esiste”. Sono le parole dell’ex presidente del Consiglio, Massimo D’Alema, ospite di In Onda (La7). “Io spero che Salvini tra un comizio e l’altro legga i dati del ministero degli Interni” – ...