Migranti anche in Germania - Spagna e Portogallo. Conte esulta ma c'è il no da parte dei paesi di Visegrad : Ma l'obiettivo finale è il blocco delle partenze, non la suddivisione a livello europeo" ricorda Matteo Salvini sottolineando che l'Italia ha finito di essere il campo profughi del mondo. Ministro ...

Dopo la Germania - anche la Spagna e il Portogallo prenderanno 50 Migranti ciascuno : Articolo aggiornato alle ore 20.00 del 15 luglio 2018* Dopo Francia e Malta, e la Germania, anche Spagna e Portogallo hanno dato la sua disponibilità ad accogliere 50 dei 450 migranti recuperati al largo di Lampedusa (8, i più gravi, sono già stati sbarcati) e ancora a bordo da sabato mattina delle due navi ferme davanti a Pozzallo (una della Guardia di Finanza, l’altra del dispositivo Frontex). ...

Migranti - Palazzo Chigi : anche Spagna e Portogallo accoglieranno 50 persone : Dopo Francia e Malta, oggi anche la Germania ha dato la sua disponibilità ad accogliere 50 dei 450 Migranti recuperati al largo di Lampedusa e ora a bordo delle due navi ferme davanti a Pozzallo. È quanto si apprende da fonti di governo che considerano "un successo" la reazione dei Paesi Ue alle richieste dell'esecutivo italiano. In serata poi un tweet dove il premier aggiunge: "anche la Spagna e il ...

Anche la Germania accoglierà 50 Migranti ora al largo di Pozzallo. Il governo : “Un successo” : Anche la Germania, dopo Francia e Malta, accoglierà 50 dei quasi 450 migranti che si trovano ora a bordo delle due imbarcazioni (una di Frontex e una della Guardia di finanza) al largo di Pozzallo. Il governo italiano, facendo filtrare la decisione di Berlino, parla di un "successo" dell'esecutivo.Continua a leggere

