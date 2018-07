Migranti | anche Germania ne prende 50

Anche la Merkel prende 50 Migranti : Dopo Francia e Malta, Anche la Germania ha dato la sua disponibilità ad accogliere 50 dei 450 migranti recuperati al largo di Lampedusa e ora a bordo delle due navi ferme davanti a Pozzallo. È quanto si ap prende da fonti di governo che considerano "un successo" la reazione dei Paesi Ue alle richieste dell'esecutivo italiano.Alle due navi saranno consegnati viveri per due giorni. I pasti sono in preparazione nel centro di ...

