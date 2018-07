Migranti a Pozzallo | viveri per altre 24 oreDue navi delle Ong in viaggio verso la Libia

Migranti - navi ferme davanti a Pozzallo. Il sindaco : “Speriamo che situazioni si sblocchi - sono persone non merci” : “Speriamo che la situazione si possa sbloccare al più presto possibile, a bordo delle due navi ci sono persone che soffrono e non merci. Al momento non abbiamo alcun segnale”. Roberto Ammatuna, il sindaco di Pozzallo dove erano sbaracti i 113 Migranti a bordo della Alexander Maers, parla degli oltre 430 Migranti sulle navi Protector del dispositivo Frontex e del pattugliatore Monte Sperone della Guardia di finanza da ieri al largo ...

Migranti - le navi restano in attesa davanti a Pozzallo : in arrivo pasti per due giorni : Saranno consegnati viveri per due giorni alle due navi in attesa al largo di Pozzallo, in Sicilia, con a bordo centinaia di Migranti. Le ultime imbarcazioni finite in un braccio di ferro ...

Migranti - le navi restano in attesa davanti a Pozzallo : in arrivo pasti per due giorni : Nessuna indicazione sullo sbarco, neanche dopo l'ok di Malta e Francia per accogliere ciascuna 50 persone. La Farnesina ha chiesto disponibilità alle ambasciate dei Paesi Ue. I viveri saranno consegnati a bordo, anche omogeneizzati e succhi di frutta per la ventina di minorenni

I Migranti ora fermi in rada di Pozzallo - in attesa del via libera : Nel porto ragusano si trovano il pattugliatore inglese dell'agenzia europea Frontex con 176 migranti, e la 'Monte Sperone' della Guardia di Finanza con altri 266. Dalle imbarcazioni sono stati fatti ...

A Pozzallo le navi con 450 Migranti a bordo Francia e Malta se ne prenderanno 50 a testa : Parigi e La Valletta sembrano aver ascoltato l'appello del premier Conte di farsi carico del destino di parte dei 450 migranti provenienti dalla Libia. Le navi sono ferme in rada a Pozzallo.

La nave di Frontex in rada davanti a Pozzallo. Conte : «Francia e Malta accolgono 100 Migranti» : Svuotato il barcone: 442 migranti su navi militari (una della Gdf, e un pattugliatore di Frontex ora davanti a Pozzallo).

Migranti - nave Gdf davanti Pozzallo. Conte : a Francia e Malta 50 a testa - finalmente l'Italia viene ascoltata : «Francia e Malta prenderanno rispettivamente 50 persone dei 450 Migranti trasbordati sulle due navi militari. A breve arriveranno anche le adesioni di altri Paesi europei. È il primo...

