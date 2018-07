Migranti a Pozzallo | Conte “50 a Germania | 100 a Malta-Francia” Ultime notizie

Migranti - sindaco di Pozzallo : 'Su navi ci sono persone - non merci' : 'Speriamo che la situazione si sblocchi al più presto' dice Roberto Ammatuna. Intanto il ghanese e libanesi arrestati ora a Trapani sono indagati per aver costretto con la violenza il comandante del ...

Ferme davanti a Pozzallo le due navi coi Migranti : Pozzallo - Sono ancora fermi al largo di Pozzallo la nave Protector di Fontex e il pattugliatore Monte Sperone della guardia di finanza che sabato hanno soccorso un barcone con 450 migranti nei pressi ...

I Migranti a Pozzallo - in attesa del via libera : Nel porto ragusano si trovano il pattugliatore inglese dell'agenzia europea Frontex con 176 migranti, e la 'Monte Sperone' della Guardia di Finanza con altri 266. Dalle imbarcazioni sono stati fatti ...

I 450 Migranti fermi a largo di Pozzallo - Berlino ne accoglierà 50 : Sono ancora ferme al largo di Pozzallo nave Protector del dispositivo Fontex e il pattugliatore Monte Sperone della Guardia di finanza che ieri hanno soccorso un barcone con 450...

Migranti soccorsi sulle navi a Pozzallo : La nave della Guardia di Finanza e di Frontex si trovano sempre al largo delle coste sicialiane. Intanto l’’Ong Open Arms è di nuovo in rotta verso la Libia: «L’Italia non metterà le porte al mare»

Migranti Pozzallo - Berlino conferma : pronti ad accoglierne cinquanta : Dopo Francia e Malta, anche la Germania ha confermato di accogliere 50 Migranti per collaborare con l'Italia dopo le richieste di condivisione del premier Giuseppe Conte. Lo ha affermato una portavoce ...

Migranti - ancora ferme al largo di Pozzallo le due navi di Finanza e Frontex. La Germania ne prenderà 50 : La Protector e il pattugliatore Monte Sperone, che sabato hanno soccorso un barcone con 450 Migranti vicino all’isola di Linosa, sono in attesa che sia ufficialmente assegnato il porto sicuro per lo sbarco

Anche la Germania accoglierà 50 Migranti ora al largo di Pozzallo. Il governo : “Un successo” : Anche la Germania, dopo Francia e Malta, accoglierà 50 dei quasi 450 migranti che si trovano ora a bordo delle due imbarcazioni (una di Frontex e una della Guardia di finanza) al largo di Pozzallo. Il governo italiano, facendo filtrare la decisione di Berlino, parla di un "successo" dell'esecutivo.Continua a leggere

Migranti - navi ferme davanti a Pozzallo. Il sindaco : “Speriamo che situazioni si sblocchi - sono persone non merci” : “Speriamo che la situazione si possa sbloccare al più presto possibile, a bordo delle due navi ci sono persone che soffrono e non merci. Al momento non abbiamo alcun segnale”. Roberto Ammatuna, il sindaco di Pozzallo dove erano sbaracti i 113 Migranti a bordo della Alexander Maers, parla degli oltre 430 Migranti sulle navi Protector del dispositivo Frontex e del pattugliatore Monte Sperone della Guardia di finanza da ieri al largo ...

Migranti a Pozzallo - viveri per altre 24 oreDue navi delle Ong in viaggio verso la Libia : Sono ancora ferme le due navi di Frontex e GdF con il loro carico di profughi. Nella notte sono saliti a bordo alcuni operatori sanitari. Il ministro dell'Interno: "Abbiamo un piano di aiuti, in particolare per la Libia".

Migranti - le navi restano in attesa davanti a Pozzallo : in arrivo pasti per due giorni : Saranno consegnati viveri per due giorni alle due navi in attesa al largo di Pozzallo, in Sicilia, con a bordo centinaia di Migranti. Le ultime imbarcazioni finite in un braccio di ferro ...

Migranti - le navi restano in attesa davanti a Pozzallo : in arrivo pasti per due giorni : Nessuna indicazione sullo sbarco, neanche dopo l'ok di Malta e Francia per accogliere ciascuna 50 persone. La Farnesina ha chiesto disponibilità alle ambasciate dei Paesi Ue. I viveri saranno consegnati a bordo, anche omogeneizzati e succhi di frutta per la ventina di minorenni

