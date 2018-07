Microsoft Office si aggiorna su Android con novità per Word | PowerPoint e Outlook

Microsoft implementa Office Lens in Outlook per Android : Microsoft Outlook per Android è probabilmente il miglior client mail sulla piattaforma mobile di Google e il suo processo di evoluzione continua senza sosta. Due giorni fa, Microsoft ha rilasciato per la sua applicazione un nuovo aggiornamento sul Google Play Store numerato 2.2.17 che introduce alcune funzionalità appartenenti a Office Lens. Nella schermata di invio della posta elettronica, cliccando sull’icona della fotocamera, è ...

Office Online : Microsoft inizia a introdurre le novità di Office 2019 : Nonostante Office 2019 non sia ancora disponibile pubblicamente per Windows e macOS bensì solo in anteprima per i clienti business, Microsoft ha già iniziato a implementarne le novità nella versione Online. In questi giorni, andando sulla piattaforma web della nota suite di programmi, è possibile notare l’introduzione della cosiddetta Barra multifunzione semplificata che altro non sarebbe una barra modificata per contenere soltanto le ...

Download Microsoft Office 2019 Preview Per Mac : Microsoft Office 2019 per Mac, anteprima per i clienti aziendali disponibile al Download. Arriva l’anteprima di Microsoft Office 2019 per Mac, ma non per tutti Download Microsoft Office 2019 Preview Per Mac Grandi novità per i possessori di Mac, o almeno per quelli che possiedono contratti di licenza commerciali. Da questa notte è infatti disponibile la versione […]