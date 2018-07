«Mi hanno marchiata a fuoco» | i racconti illustrati dei piccoli migranti

vanityfair

(Di domenica 15 luglio 2018) «Se avrai dei figli dovrai spiegare perché hai questo segno, dovrai raccontare loro la tua storia». E. è nigeriana ed è arrivata in Italia quando aveva 17 anni, nel luglio del 2016. Quando un uomo in Mali l’haè stato per vendetta. Voleva fosse la sua schiava per sempre. Lì E. era costretta a prostituirsi, dopo essere stata ingannata da un’amica che le aveva promesso un lavoro. Facendolo si è messa da parte i soldi per il viaggio. La sua storia è raccolta nel progetto Storie illustrate di minori, realizzato dalla giornalista Claudia Bellante, il fotografo Mirko Cecchi e l’illustratrice Michela Nanut, che ha rielaborato parte dei lororendendoli visibili. E, se possibile, più leggeri. «Il nostro lavoro è nato in collaborazione con la ong Terre des Hommes», ci spiega Claudia Bellante. «Dal 2011, grazie al progetto Faro, accoglie i ...