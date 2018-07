: Messico,Papa via Skype dialogo di pave - TelevideoRai101 : Messico,Papa via Skype dialogo di pave - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: L’analisi di Livio Zanotti, giornalista di lungo corso esperto di America Latina, sul neopresidente del #Messico Lopez #O… - StartMagNews : L’analisi di Livio Zanotti, giornalista di lungo corso esperto di America Latina, sul neopresidente del #Messico Lo… -

Francesco ha accettato di partecipare a una iniziativa di pacificazione delpromossa dal vincitore delle recenti elezioni presidenziali, Andre's Manuel Lopez Obrador, per mettere fine a 11 anni di violenze che hanno causato oltre 214.000 morti. Loreta Ortiz, coordinatrice dei forum per il processo di,ha sostenuto che ilinterverrà in via.Tra i temi sul tavolo, anche una proposta di legge sostenuta da Obrador per una amnistia a favore di tutti coloro che si sono macchiati di gravi reati.(Di domenica 15 luglio 2018)