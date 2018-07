Mercatone Uno | a Cosmo il punto vendita biellese Resta l' incertezza sui lavoratori

Mercatone Uno - salve centinaia di posti di lavoro : Mercatone Uno, salvi i posti di lavoro Sottoscritti gli accordi sindacali per la cessione a Shernon Holding di 55 punti vendita, marchio, logistica e sede di Imola e a Cosmo di 13 punti vendita , che ...

Mercatone Uno : conclusa cessione negozi : IMOLA , BOLOGNA, , 6 LUG - Mercatone Uno ha concluso la cessione dei 68 punti vendita del gruppo, in amministrazione straordinaria, siglando l'accordo con i sindacati per la cessione degli ultimi 13 ...

Mercatone Uno : Fisascat - accordo su passaggio 13 negozi a Cosmo (2) : (AdnKronos) – Per il segretario nazionale della Fisascat Cisl Vincenzo Dell’Orefice, “l’intesa raggiunta ha permesso di innalzare il numero dei rapporti di lavoro che saranno trasferiti alle dipendenze della società cessionaria dalle 196 unità previste dalla proposta di acquisto vincolante già approvata dal ministero dello Sviluppo Economico a ben 285”. “Da qui in poi ‘ ha aggiunto il sindacalista ...

Mercatone Uno : Fisascat - accordo su passaggio 13 negozi a Cosmo : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – Si conclude il percorso sulla cessione dei 68 punti vendita del gruppo Mercatone Uno in amministrazione straordinaria. Ad una settimana dall’intesa raggiunta per il passaggio di 55 punti vendita alla Shernon Holding S.r.L. e di 2019 dipendenti, i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno siglato a Bologna con le direzioni societarie di Mercatone Uno e Cosmo SpA l’ accordo sulla ...

Mercatone Uno - intesa per 2000 lavoratori : ANSA, - BOLOGNA, 30 GIU - Dopo l'individuazione degli acquirenti a fine maggio, ora c'è un accordo anche per buona parte dei lavoratori della Mercatone Uno, storico marchio italiano della grande ...

Mercatone Uno giù il sipario via la storica insegna : arriva il... Cosmo : di Maria Chiara Pellizzari CASTELFRANCO - Ultimo giorno d'apertura oggi per il Mercatone Uno. Le serrande si apriranno dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 18, poi si chiuderanno definitivamente in ...