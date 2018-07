Meno arrivi e nuove milizie |  i trafficanti libici si spostano La strage del Mediterraneo

Meno arrivi e nuove milizie - i trafficanti libici si spostano : Sulla sponda Sud si riorganizzano i porti di partenza. Ferme le attività a SabrathaNel caos entrano in gioco nuove milizie e tornano i barconi. Ma il business rallenta

Migranti : Salvini - percorso con Germania - Meno arrivi più espulsioni : "A Innsbruck, incontro molto positivo tra Italia e Germania: meno sbarchi, meno morti, meno immigrati clandestini. Comincia un percorso comune tra i due Paesi per risolvere i problemi: l'obiettivo rimane quello di ridurre gli arrivi ed aumentare le espulsioni". E' quanto scrive, su Twitter, il ministro dell'Interno Matteo Salvini, al termine del bilaterale col collega tedesco Horst Seehofer.

Migranti - Matteo Salvini : “21mila arrivi in Meno rispetto all’anno scorso. Nessuno scontro con il M5S” : Matteo Salvini, dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il premier Conte in vista del vertice di Innsbruck, parla della vicenda della nave Diciotti: "Non darò autorizzazione allo sbarco fino a che non avrò garanzia che delinquenti, perché non sono profughi, che hanno dirottato una nave con violenza, finiscano per qualche tempo in galera e poi riportati nel loro Paese".Continua a leggere

Il peso degli stranieri? Il Fmi : con 60mila arrivi in Meno l'anno la spesa salirebbe al 20% del Pil : ... la prima, Rgs, è quella della Ragioneria generale dello Stato presso il ministero dell'Economia; la seconda, Awg, è quella che sta alla base delle analisi della commissione europea; la terza, Fmi, è ...

Migranti. Viminale - arrivi : Meno 77 - 45% : 13.03 Il numero di migranti sbarcati in Italia dal 1° gennaio 2018 fino a oggi è nettamente in calo rispetto ai dati riferiti allo stesso periodo degli anni 2016 (-72,64%) e 2017 (-77,45%): ne sono arrivati 14.441 contro i 64.033 dello scorso anno ed i 52.775 del 2016. Lo rende noto sul suo sito il ministero dell'Interno che riferisce,in dettaglio che i migranti provenienti dalla Libia (9.832 nel 2018) sono in calo dell'84% rispetto al 2017 e ...

Migranti - circa 40mila arrivi in Meno nel 2018 : calo del 79% - : Continuano a diminuire gli sbarchi in Italia. Secondo i dati del Viminale, sono 10.808 le persone arrivate da gennaio rispetto ai 50.524 dello stesso periodo del 2017. A maggio 1.314 gli arrivi via ...