Medici | Lorenzin | Mandelli tra più grandi | ricordarlo sostenendo ricerca

meteoweb.eu

: RT @paoloferrarelli: Sos medici, da qui al 2022 ne mancheranno quasi 12mila - Un altro grande successo della micidiale accoppiata Renzi-Lor… - martaranucci : RT @paoloferrarelli: Sos medici, da qui al 2022 ne mancheranno quasi 12mila - Un altro grande successo della micidiale accoppiata Renzi-Lor… - ladyrosmarino : RT @paoloferrarelli: Sos medici, da qui al 2022 ne mancheranno quasi 12mila - Un altro grande successo della micidiale accoppiata Renzi-Lor… - paoloferrarelli : Sos medici, da qui al 2022 ne mancheranno quasi 12mila - Un altro grande successo della micidiale accoppiata Renzi-… -

(Di domenica 15 luglio 2018) Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Il mondo scientifico e la società civile dicono, oggi, addio al Professor, uomo di straordinaria umanità, scienziato italiano tra i piùal mondo”. Così Beatrice, ex ministro della Salute, ricorda l’ematologo spentosi ad 87 anni.“Grazie al suo lavoro – continua – ha donato speranza e nuova vita a migliaia di persone. Il miglior modo per omaggiarlo e, mantenendo viva a la sua testimonianza – sottolinea l’ex Ministro – è quello di continuare a sostenere lain maniera attiva, come lui ha fatto per tutta la sua esistenza”, conclude. L'articolotra piùMeteo Web.