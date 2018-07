Mediaset si allarga | chiuso l’accordo con Perform | su Premium gli eventi sportivi della

sportfair

: E col Nuovo Rifter Peugeot allarga gli orizzonti - ALESSIinfo1 : E col Nuovo Rifter Peugeot allarga gli orizzonti - Claplaz : Mediaset allarga il suo business radiofonico e su compra pure @rmc_official Radio Monte-Carlo. Il polo Radio Medias… -

(Di domenica 15 luglio 2018) Intesa trovata tra, i clientiavranno a disposizione anche la piattaforma DAZN per vedere la serie A e la serie B La piattaforma DAZN sbarca su, è questa la novità principale dell’accordo stipulato da. Gli abbonati potranno usufruire di questi nuovi canali all’interno del proprio pacchetto a partire dal primo agosto 2018, al nuovo prezzo ridotto di 19.90 euro al mese. Un nuovo modo di vedere il calcio italiano sul nuovo servizio di sport in streaming live e on demand, che permetterà di assistere a tre partite in esclusiva assoluta di serie A per ogni turno settimanale di Campionato, tra cui l’anticipo del sabato sera, per un totale di 114 match, più gli highlights di tutte le partite. E non finisce qui, visto che tutte le partite di serie B saranno in esclusiva assoluta pay DAZN. I clienti ‘...