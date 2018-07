Mbappé-Pogba devastanti | la Francia torna sul tetto del mondo

Blastingnews

(Di domenica 15 luglio 2018) 5 Laè campione delper la seconda volta nella sua storia, al termine di una partita molto più sofferta di quanto dica il risultato. A Mosca la gara valida per il titolo iridato è finita 4-2 per i transalpini, contro una Croazia che aveva ben giocato soprattutto nel primo tempo e che, a tratti, si è dimostrata più squadra dei francesi. A fare la differenza però, contrariamente a quanto affermava VIDEO il tecnico neo-campione mondiale Didì Deschamps, non è stato il gioco o la forza del collettivo, bensì il talento dei singoli. Sono state le prodezze dei frombolieri in maglia blu a decidere questa finale, dove comunque bisogna concedere l'onore delle armi ad un'ottima Croazia, protagonista di un torneo unico ed irripetibile VIDEO. Primo tempo: altalena di emozioni in 20' La Croazia recupera Perisic, in dubbio fino a poche ore prima della partita: ...