Maturità a Milano | gli scivoloni più clamorosi degli studenti

SCUOLA/ Maturità - 3 bocciati al Beccaria di Milano : tutti vittime di un grande inganno : All'esame di Stato vengono quasi tutti promossi. Al liceo classico " Beccaria " di Milano però in una classe di 21 ci sono stati 3 bocciati . Commento di PIERLUIGI CASTAGNETO(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 06:10:00 GMT) SCUOLA / Esame di terza media, ci pensa la vita a smascherare l' inganno , di C.BagnoliELIMINARE LA MATURITA'/ tutti i motivi per farlo, senza rimpianti, di M. Ferrario

Milano - al Beccaria la Maturità da choc della 5ª G : tre bocciati. «È stato il commissario interno» : Un alunno su sette, in quella classe, dovrà ripetere l'anno, altri dieci hanno avuto voti bassi, il più bravo - che aspirava al 100, se non alla lode - ha preso solo 85. Delusione e sconcerto, per la ...