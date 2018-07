MotoGP - GP Germania 2018 : Marc Marquez suona la nona al Sachsenring davanti ad un ottimo Rossi e Vinales - settimo Dovizioso : E sono nove! Marc Marquez (Honda) vince per il nono anno consecutivo il Gran Premio di Germania , sesta volta per quanto riguarda la MotoGP . Anche in questa occasione il campione del mondo in carica non ha lasciato speranze agli avversari, gestendo senza forzare la prima parte della corsa, per poi cambiare Marc ia e salire nuovamente sul gradino più alto del tracciato del Sachsenring . Altri 25 punti di platino per l’alfiere della Honda che, ...

