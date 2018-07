Mario Mandzukic moglie | la vita privata del calciatore di Juve e Croazia

Mandzukic : ecco i nomi per il dopo super Mario : La notizia era nell'aria da tempo il rapporto tra Mario Mandzukic e la Juventus pare sia giunto ai titoli di coda. dopo tante vittorie conquistate in questi anni in bianconero, il croato potrebbe davvero lasciare Torino per tentare una nuova avventura lontano dalla Vecchia Signora. Vediamo insieme destinazioni e probabili sostituiti Mandzukic ha sempre diverse richieste dalle societa' del campionato cinese, che per avere il croato sarebbero ...