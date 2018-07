Margot Robbie | bionda pigliatutto

vanityfair

(Di domenica 15 luglio 2018) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 28 di Vanity Fair, in edicola fino al 18 luglio. Se vuoi essere presa sul serio a Hollywood, devi imbruttirti o fare da te., classe 1990, ha imparato la lezione di Charlize Theron, Oscar per Monster. Così è passata dall’essere la «nuova bomba sexy australiana» di The Wolf of Wall Street a produrre e interpretare la pattinatrice Tonya, ottenendo la prima candidatura come miglior attrice. Da lì non ha più guardato indietro. LEGGI ANCHE: «Nella vita bisogna buttarsi» 20% plus Di lei hanno detto: «È un mix tra Grace Kelly e Ingrid Bergman». Anche il marito, l’assistente alla regia britannico Tom Ackerley, non è male. L’ha conosciuto sul set di Suite francese nel 2013. Poco dopo lo definiva già «il più bel ragazzo di Londra». LEGGI ANCHEGli sposi segreti 45% punta alle stelle Non ha solo otto nuovi film in ...