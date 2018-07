Marc Marquez ha vinto la MotoGP in Germania

MotoGp Germania - la classifica : Marc Marquez si conferma - ottimo Valentino Rossi - in difficoltà Dovizioso [FOTO] : 1/13 AFP/LaPresse ...

MotoGP - GP Germania 2018 : Marc Marquez suona la nona al Sachsenring davanti ad un ottimo Rossi e Vinales - settimo Dovizioso : E sono nove! Marc Marquez (Honda) vince per il nono anno consecutivo il Gran Premio di Germania, sesta volta per quanto riguarda la MotoGP. Anche in questa occasione il campione del mondo in carica non ha lasciato speranze agli avversari, gestendo senza forzare la prima parte della corsa, per poi cambiare Marcia e salire nuovamente sul gradino più alto del tracciato del Sachsenring. Altri 25 punti di platino per l’alfiere della Honda che, ...

Marc Marquez suona la nona al Sachsenring : applausi per Valentino Rossi e Vinales : Marc Marquez imbattibile al Sachsenring: nona vittoria consecutiva per lo spagnolo al Gp di Germania, sorrisoni in casa Yamaha con Rossi e Vinales sul podio Dopo la gara di Assen i tifosi della MotoGp hanno dovuto ridimensionare le loro aspettative per la gara del Sachsen784194ring. Il Gp di Germania non ha regalato le stesse bagarre viste in Olanda, ma non sono mancate cadute, battaglie ed errori. Una partenza super per Jorge Lorenzo, al ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Germania 2018 : risultato e classifica della gara. Marc Marquez trionfa davanti ad un grande Valentino Rossi ed a Maverick Vinales : Marc Marquez conquista la quinta vittoria stagionale, suonando la nona sinfonia sul tracciato del Sachsenring (Germania). Lo spagnolo ha confermato il proprio predominio su questo tracciato, rafforzando la propria leadership in graduatoria generale. Alle sue spalle un grande Valentino Rossi, molto performante quest’oggi, e l’altra Yamaha di Maverick Vinales che completa l’opera per il team di Iwata. Danilo Petrucci conclude in ...

MotoGP - GP Germania. Warm up : Pol Espargaró in testa - 2° Marc Marquez - 3° Andrea Dovizioso : Su un pista con temperatura perfetta, Pol Espargaró conquista il miglior tempo nel Warm up che apre la domenica del GP di Germania. Al Sachsenring lo spagnolo chiude in 1:21.230. Alle sue spalle si ...

MotoGP - GP Germania 2018 : Marc Marquez è imbattibile? Le Ducati lo sfidano e Valentino Rossi spera nel podio : Oggi è il grande giorno. Il GP di Germania, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP, animerà la scena e sancirà il giro di boa del campionato della classe regina. Lungo il toboga tedesco Marc Marquez è pronto suonare la sua nona sinfonia (nona vittoria consecutiva in terra tedesca). Lo spagnolo, autore della pole position ieri, ha dato un’altra dimostrazione delle sue eccezionali qualità, esaltate da questo tracciato. Un circuito ...

MotoGP - GP Germania : Marc Marquez sbircia nel cupolino di Maverick Vinales IL VIDEO : Siamo nel momento in cui Vinales si sta per lanciare e manda il motore al limite: come si vede nello Sky Sport Tech di Mauro Sanchini Marquez "allunga un occhio", sbircia nel cupolino della Yamaha ...

Marc Marquez - GP Germania 2018 : “Non mi aspettavo di fare la pole oggi. Sarà una battaglia domani” : Potremmo definirlo il “MarquezRing“. La nona pole in carriera su questo sul tracciato del GP di Germania, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP, per Marc Marquez ha il sapore della conferma. Lungo il toboga teutonico il centauro della Honda ha centrato il suo obiettivo ma non è stato facile. Le Ducati di Danilo Petrucci e di Jorge Lorenzo sono state molto veloci ed hanno reso complicato il conseguimento di questo risultato. ...

MotoGP - GP Germania 2018 : risultati e classifica qualifiche. Marc Marquez in pole per un soffio davanti a Petrucci e Lorenzo. Valentino Rossi è sesto : Le qualifiche del GP di Germania 2018, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP, sorridono a Marc Marquez. Lo spagnolo si è confermato ancora una volta il più veloce sul tracciato del Sachsenring, conquistando la sesta pole consecutiva su questa pista nella classe regina, la seconda di questa stagione e la 48esima nella massima cilindrata in carriera. Lungo il toboga tedesco, il centauro iberico ha saputo fare la differenza con pieghe eccezionali ...

LIVE MotoGP - GP Germania 2018 in DIRETTA : qualifiche. Marc Marquez vuole la pole position - Valentino Rossi cerca l’impresa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Al Sachsenring si definisce la griglia di partenza e si assegna la pole position per la gara di domenica: si preannuncia grande spettacolo sul circuito tedesco dove è importante partire davanti se si vuole puntare a un risultato importante. Il grande favorito della vigilia è Marc Marquez che su questa pista ha sempre vinto negli ...