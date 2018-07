Malore improvviso mentre nuota a fianco del marito | bagnante muore a pochi metri dalla

Rovigo - ha un Malore improvviso e si accascia davanti al figlio : Mattia muore a 53 anni : Mattia Giacomelli è morto a 53 anni in seguito, con molta probabilità, ad un arresto cardiaco: ha avuto un malore mentre si trovava in un vivaio di piante con il figlio e si è accasciato perdendo i sensi. Molto conosciuto in città, la moglie si trovava in Australia per lavoro quando ha ricevuto la notizia. "La vita è sempre ingiusta".Continua a leggere

Malore improvviso - Licia trovata morta nel letto dalla mamma : aveva 15 anni : ... lo stesso sindaco Germano Caroli partecipa al dolore ricordando anche il ruolo determinante dei Sighinolfi nel mondo del volontariato locale.

Elena Ceste - Cassazione conferma 30 anni a Michele Buoninconti/ Respinta la tesi del Malore improvviso : Omicidio Elena Ceste, la Cassazione ha confermato i 30 anni di reclusione per Michele Buoninconti: la Corte Suprema ha rigettato il ricorso della difesa(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 00:13:00 GMT)