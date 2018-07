M5s | “Sui migranti l’Italia si fa rispettare in Europa È merito di Conte”

fanpage

(Di domenica 15 luglio 2018) Dopo la decisione di Francia e Malta di accogliere 100 dei 450in attesa di sbarcare in Italia, i capigruppo del Movimento 5 Stelle a Camera e Senato parlano di successo di Conte: "Gli italiani possono essere fieri di avere un presidente del Consiglio come questo. Grazie al suo impegno il fenomeno migratorio non è più un problema solo italiano".