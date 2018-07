M5s blocca anche Amazon

REDDITO DI CITTADINANZA - FICO : FARLO O M5s MUORE/ L'Ue blocca il piano di Luigi Di Maio : REDDITO di CITTADINANZA, FICO: "FARLO o M5s MUORE". Il presidente della Camera annuncia inoltre: "Delibera per eliminare doppie indennità di funzione"(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 17:53:00 GMT)

Ferrovie : M5s su Trenord - superare caos gestionale e sbloccare investimenti : Milano, 3 lug. (AdnKronos) – “Le continue giravolte nelle posizioni del governatore lombardo Attilio Fontana sulla governance di Trenord e sulle proposte e controproposte di Fs, mostrano la confusione gestionale che intorbidisce le acque nel settore trasporti. Il M5s chiede chiarezza e trasparenza affinché si instauri una discussione aperta e alla luce del sole sul futuro di Trenord e del trasporto pubblico locale in ...

Veti incrociati M5s-Lega : leggi e nomine bloccati : Il governo del cambiamento va avanti in surplace. Sette consigli dei ministri, compreso quello di ieri sera, e solo un paio di decreti. L'ennesimo vertice a quattro - Conte, Di Maio, Salvini,...

Danilo Toninelli - la follia M5s : vuole bloccare la Tav ma non ha il coraggio di dirlo : Una premessa è d' obbligo. Nelle convulse ore che hanno preceduto la composizione del governo giallo-verde, quella delle Infrastrutture è stata una delle caselle più difficili da mettere a posto. ...

M5s e Lega ancora bloccati dai veti incrociati. Il Colle : più tempo per un governo politico : Luigi Di Maio rientra a Montecitorio dopo un colloquio con il Capo dello Stato al Quirinale. Salvini chiude all’ipotesi di un governo politico con un ministro dell’Economia diverso da Savona ma potrebbe puntare a una “non sfiducia tecnica” all’esecutivo targato Cottarelli...

Governo - il tentativo del M5s per sbloccare lo stallo : “Laura Castelli vice di Paolo Savona all’Economia” : L’ultima carta per tentare di sbloccare lo stallo ha impresso il volto di Laura Castelli. Sarebbe la deputata del Movimento 5 stelle a dover affiancare come vice Paolo Savona al ministero dell’Economia. Secondo l’agenzia Adnkronoso, è questa la soluzione elaborata da Luigi Di Maio per uscire dallo stand by dovuto ai “veti” del Quirinale sull’economista sardo fortemente voluto da Matteo Salvini in via XX ...

Massa - la candidata M5s attacca il Colle : “Di Maio è bloccato a Roma. Mattarella mette bastoni tra le ruote”. : Polemiche a Massa (Massa Carrara) sulla candidata a sindaco del M5s, Luana Mencarelli, che venerdì sera, durante un incontro pubblico, ha attaccato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per giustificare l’assenza del leader del partito Luigi Di Maio, bloccato a Roma dagli eventi nazionali. “Di Maio non ce la fa a venire – ha detto la candidata – ci aveva promesso che anche all’ultimo sarebbe scappato da Roma ma le ...

Il M5s vuole chiudere l'Ilva e bloccare la Tav : A quanto pare, almeno in questa fase, il M5s non intende indietreggiare dalle posizioni più oltranziste elle origini. Anzi. Anche ora che sono ad un passo dal governo i 5 Stelle rivendicano la propria linea su due vicende di primissimo...

Governo M5s-Lega : la trattativa Di Maio-Salvini si blocca sul premier [LIVE] : Dopo l'annuncio della fine del tavolo tecnico tra M5S e Lega, la sensazione era che il Governo del cambiamento fosse vicino a prendere vita. Nella giornata di ieri, a partire dalle 9 fino alle 13:30, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono riuniti alla Camera per provare a sciogliere gli ultimi nodi, dando il via all'esecutivo tra grillini e leghisti. Tra i principali problemi da risolvere resta quello del premier che dovrà sedersi a Palazzo ...

Trattative governo : Renzi blocca l’asse M5s-PD - mentre Salvini rilancia [LIVE] Video : Trattative governo: il live della giornata politica Siamo arrivati alla vigilia della direzione del Partito Democratico che dovra' sancire in modo definitivo il no dei dem alla proposta arrivata da parte del Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio [Video]di sedersi attorno ad un tavolo per firmare un contratto di #governo alla tedesca. Dopo la netta chiusura ai grillini di Matteo Renzi [Video]nei confronti dei grillini, arrivata nel corso della ...