LIVE Wimbledon | Finale Djokovic-Anderson in DIRETTA | finale tra maratoneti Serbo

Wimbledon 2018 : la finale Djokovic Anderson in diretta LIVE : Il serbo, numero 21 del ranking Atp e 12esima testa di serie, ha saputo fa fuori lo spagnolo Rafael Nadal, numero 1 del mondo e secondo favorito del tabellone, dopo una battaglia di cinque ore ed un ...

LIVE Sport - DIRETTA Tour de France - MotoGP - Mondiali di calcio e Wimbledon : la super domenica di OA Sport! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di questa domenica di Sport ricchissima di eventi: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 11.00 con gli aggiornamenti. Buon ...

LIVE Sport - DIRETTA Tour de France - MotoGP - Mondiali di calcio e Wimbledon : la super domenica di OA Sport! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa domenica di Sport ricchissima di eventi. Siete pronti per una domenica bestiale? Siete carichi per un pomeriggio pieno zeppo di eventi da urlo assolutamente da non perdere? Non vedete l’ora di vivere una giornata indimenticabile all’insegna del grande Sport e di avventurarvi in questa domenica 15 luglio che sembra creata appositamente per i sani malati di questo fantastico mondo? ...

LIVE Wimbledon 2018 - Nadal-Djokovic in DIRETTA : riparte la semifinale. Serbo avanti 2 set a 1 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della prosecuzione di Novak Djokovic-Rafael Nadal: oggi, sabato 14 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per la conclusione della seconda delle semifinali del torneo di singolare maschile. Sul Campo Centrale, a partire dalle ore 14.00, ci sarà la fine della sfida tra il Serbo Novak Djokovic e l’iberico Rafael Nadal. Ieri il Serbo ha vinto per 6-4 il primo set, mentre ...

LIVE Wimbledon 2018 - Finale Serena Williams-Kerber in DIRETTA : americana favorita in una partita incerta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale femminile del torneo di Wimbledon 2018. Si incontreranno quest’oggi Serena Williams, alla sua trentesima Finale Slam e decima ai Championships (eguagliata, in quest’ultimo senso, Chris Evert), e Angelique Kerber, che di finali Slam ne ha invece giocate tre, tutte nel 2016, vincendone due. Si tratta dell’appuntamento con la storia per Serena, che intende raggiungere Margaret ...

LIVE Wimbledon - semifinali in DIRETTA : Djokovic-Nadal e Anderson-Isner - in palio la finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle semifinali maschili del torneo di Wimbledon 2018. In questo venerdì 13 del mese di luglio 2018 si decideranno i due giocatori che, domenica alle ore 15 italiane, tenteranno di succedere a Roger Federer nell’albo d’oro dei Championships. Il programma di oggi parte alle ore 14, con una sfida ad altezza oltre i due metri tra Kevin Anderson e John Isner: il sudafricano è alla ricerca della ...

LIVE Wimbledon - Nadal-Djokovic in DIRETTA : semifinale da brividi - chi vince sarà campione? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale di Novak Djokovic-Rafael Nadal: oggi, venerdì 13 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per le semifinali del torneo di singolare maschile. Sul Campo Centrale, a partire dalle ore 14.00, il secondo match in programma, dopo l’altra semifinale, Anderson-Isner, sarà la sfida tra il serbo Novak Djokovic e l’iberico Rafael Nadal. sarà questa la terza sfida tra i due ...

LIVE Wimbledon 2018 - semifinali femminili in DIRETTA : Williams-Georges e Ostapenko-Kerber - in palio la finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle semifinali femminili a Wimbledon 2018 (giovedì 12 luglio). Sull’erba londinese si sfideranno le quattro tenniste rimaste in corsa che inseguono la qualificazione all’atto conclusivo del terzo Slam stagionale: sono uscite le prime dieci teste di serie, il torneo delle sorprese è entrato nel vivo e oggi conosceremo i nomi delle finaliste. Serena Williams è la grande favorita: l’ex ...

LIVE Wimbledon 2018 - quarti di finale in DIRETTA : iniziate le sfide di Djokovic e Federer : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dei quarti di finale del tabellone maschile di Wimbledon. Quest’oggi, sui campi di Church Road, tanti dei protagonisti attesi. Sul Centrale Novak Djokovic affronterà il nipponico Kei Nishikori in un confronto nel quale il serbo è favorito, guardando ai precedenti nettamente a proprio favore. A seguire il numero uno del mondo Rafael Nadal che affronterà l’argentino Juan Martin Del Potro, ...

