LIVE Tour de France 2018 | Arras-Roubaix in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale Pavé

LIVE Sport - DIRETTA Tour de France - MotoGP - Mondiali di calcio e Wimbledon : la super domenica di OA Sport! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa domenica di Sport ricchissima di eventi. Siete pronti per una domenica bestiale? Siete carichi per un pomeriggio pieno zeppo di eventi da urlo assolutamente da non perdere? Non vedete l’ora di vivere una giornata indimenticabile all’insegna del grande Sport e di avventurarvi in questa domenica 15 luglio che sembra creata appositamente per i sani malati di questo fantastico mondo? ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : Arras-Roubaix. L’Inferno del pavé può decidere la classifica. Nibali pronto alla battaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona tappa del Tour de France 2018, 156 km da Arras a Roubaix. Oggi si svolgerà una delle frazioni chiave di questa 105ma edizione della Grande Boucle. Infatti il durissimo percorso sul pavé potrebbe ribaltare la classifica generale e risultare decisivo per chi vorrà salire sul podio finale di Parigi. Si correrà sulle strade della mitica Parigi-Roubaix con i corridori che dovranno affrontare ben 15 ...

Tour 2018 - la tappa di oggi Dreux-Amiens in diretta LIVE : Giorno di festa nazionale in Francia. Il 14 luglio è solitamente data di tappe mitiche al Tour de France , non però questa volta, quando gli organizzatori hanno deciso di inserire un'altra tappa ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : Dreux-Amiens. Sagan e Gaviria ci riprovano - occhio a Groenewegen : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava tappa del Tour de France 2018, 181 km da Dreux ad Amiens Métropole. Nel giorno della festa nazionale Francese ci aspettiamo di assistere ad un’altra grande battaglia tra i velocisti. Il percorso odierno è infatti quasi totalmente pianeggiante, ma attenzione all’insidia del vento, che in queste ultime tappe ha spesso creato dei problemi agli uomini di classifica e quindi potrebbero esserci ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : Fougères-Chartres. Tappa lunga. Occhio ai ventagli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima Tappa del Tour de France 2018, 231 km da Fougères a Chartres. La frazione odierna è la più lunga di questa edizione e potrebbe regalare anche dei colpi di scena. Infatti il percorso e prevaletemene pianeggiante, ma la vera insidia sarà rappresentata dal vento. Negli ultimi 40 km ci potrebbero essere delle forti raffiche laterali e in caso di ventagli il gruppo si potrebbe sprezzare, come ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : sesta tappa. Sul Mur de Bretagne fioccheranno i secondi. Nibali deve difendersi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta tappa del Tour de France 2018, 181 km da Brest al Mûr-de-Bretagne Guerlédan. Una frazione che potrebbe portare distacchi pesanti in classifica generale visto il finale. Infatti negli ultimi 15 km si scalerà per due volte il Mûr de Bretagne, su cui è posto il traguardo. Uno strappo durissimo di 2 km con una pendenza media del 7% e delle rampe nella parte centrale che arrivano anche al 12%. Su ...