LIVE Hockey pista | Italia-Belgio Europei 2018 in DIRETTA | azzurri all’esordio a La

oasport

: RT @matteosalvinimi: Possono dire, fare, insultare, minacciare o scrivere quello che vogliono ma io tiro dritto e non mollo di un centimetr… - hockey_yel_red : RT @matteosalvinimi: Possono dire, fare, insultare, minacciare o scrivere quello che vogliono ma io tiro dritto e non mollo di un centimetr… -

(Di domenica 15 luglio 2018) Buonasera e bentrovati per ladel match tra, valido per il gruppo B della fase a gironi deglidisua La Coruna (Spagna). Gli, guidati dal ct Mariotti, puntano ad esordire al meglio in una competizione che vedrà la compagine del Bel Paese partire con l’ambizione fondata di conquistare il massimo traguardo e sollevare la coppa al cielo dopo il trionfo del 2014 e il secondo posto due anni dopo. La Spagna e il Portogallo sembrano un gradino avanti, ma l’dispone di mezzi tecnici e mentali per fare bene, grazie all’esperienza di capitan Illuzzi e di Marco Pagnini, al senso del gol di Federico Ambrosio, alla solidità di Davide Banini e Samuel Amato e al talento innato di Alessandro Verona e Giulio Cocco. Un gruppo compatto e completo in ogni reparto, anche se l’avversario odierno sarà da prendere con ...