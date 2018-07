'L'Italia non è più un Paese colabrodo'. La lettera di Salvini al Corriere della Sera : 'In un mese e mezzo sono sbarcate 3.716 persone, nello stesso periodo dell'anno scorso erano state 31.421'. A chi lo critica per la sua politica sui migranti al Viminale, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini risponde con i numeri. Lo fa con una lettera inviata al Corriere della Sera , lo stesso giorno in cui l'Italia ha ottenuto ...

Silvio Berlusconi scatenato : 'Luigi Di Maio? Ammazza l'Italia. Matteo Salvini? Non può governare così' : Silvio Berlusconi , come annunciato da diversi retroscena di stampa , passa all'attacco, durissimo, del governo. Nel mirino c'è in primis il M5s, ma anche i messaggi a Matteo Salvini sono chiarissimi, ...

BPER Banca Beach volley Italia Tour 2018 - San Benedetto. Saguatti/Fasano e Leonardi/Bandieri cercano il “colpaccio” - De Fabritiis/Michienzi non sbagliano un colpo : Sorprese e conferme si intrecciano nella prima giornata di sfide della terza tappa del BPER Banca Beach volley Italia Tour 2018 che si disputa all’Arena del Beach di San Benedetto del Tronto. Una giornata pienissima che ha decretato i semifinalisti del tabellone vincenti sia in campo maschile che in quello femminile, non senza qualche risultato inatteso. In campo maschile devono risalire dal tabellone perdenti le teste di serie numero 1, ...

Facebook messenger : la app non funziona a molti in Italia e nel mondo : Dalle 9.30 di mattina è impossibile per molti utenti inviare messaggi. Stessi problemi nel Regno Unito e in altre parti del mondo

Caldo estivo : arriva l'afa in diverse città d'Italia - tra cui Frosinone - Roma e Perugia : Sono 8 le città Italiane che questo fine settimana subiranno un notevole innalzamento della temperatura. L'allerta viene proprio dal ministero della Salute che, evidenzia come le temperature arriveranno a toccare i 36 gradi a Roma e Frosinone, nella giornata di domenica 15 luglio 2018. Le città con il bollino arancione per tutto il weekend, stando ai dati del ministero della salute sono: Frosinone, Palermo, Perugia, Roma, Cagliari, Campobasso, ...

Migranti - 450 profughi su navi Gdf e Frontex | Conte all’Ue : “L’Italia non può farsi carico del problema da sola” : Migranti, 450 profughi su navi Gdf e Frontex | Conte all’Ue: “L’Italia non può farsi carico del problema da sola” Migranti, 450 profughi su navi Gdf e Frontex | Conte all’Ue: “L’Italia non può farsi carico del problema da sola” Continua a leggere L'articolo Migranti, 450 profughi su navi Gdf e Frontex | Conte all’Ue: “L’Italia non può farsi carico del problema da ...

Migranti - Salvini e Conte si oppongo alla sbarco : “Redistribuzione in Ue o in Italia non approdano” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il premier Giuseppe Conte si oppongono allo sbarco dei 450 Migranti trasbordati sul pattugliatore 'Protector' e sul 'Monte Sperone' della Guardia di Finanza. Nel corso di una lunga telefonata, il presidente del Consiglio e il capo del Viminale hanno concordato la necessità "di un accordo con gli altri paesi Ue per una redistribuzione immediata dei 450. Se non ci sono risposte dai partner e in queste ...

Conte a Ue : Italia non si fa più carico : 13.58 "L'Italia non è più disposta a farsi carico in modo isolato di un problema che riguarda tutti i Paesi europei". E' quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Il premier Conte sta lavorando per un accordo con la Ue "per una redistribuzione immediata dei 450" migranti salvati in mare questa notte. Conte invierà al presidente Ue Juncker, Tusk e tutti i leader una lettera per l'immediata applicazione "dei principi affermati nell'ultimo ...

