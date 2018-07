Linee guida per una opposizione paradossale

Milano. Come cambia il Lorenteggio : ecco le Linee guida : Accompagnare gli abitanti del Lorenteggio in una delle più importanti trasformazioni urbane di Milano, essere per loro il punto di

Welfare & MISE - Di Maio incontra i sindacati dei due ministeri e illustra le Linee guida : Teleborsa, - Il Ministro del Welfare e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio , ha incontrato oggi per la prima volta i sindacati dei dipendenti dei due ministeri presso la sede del MISE. "Ho voluto ...

Welfare & MISE - Di Maio incontra i sindacati dei due ministeri e illustra le Linee guida : Il Ministro del Welfare e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio , ha incontrato oggi per la prima volta i sindacati dei dipendenti dei due ministeri presso la sede del MISE. "Ho voluto incontrare i ...

Nuove Linee guida contro il 'revenge porn' in Inghilterra : Il Sentencing Council ha dato Nuove istruzioni ai tribunali inglesi e gallesi contro le persone che diffondono media di natura intima e sessuale per vendicarsi. Entreranno in vigore dal primo ottobre

Nuove Linee guida contro il 'revenge porn' in Inghilterra : Il Sentencing Council ha dato Nuove istruzioni ai tribunali inglesi e gallesi contro le persone che diffondono media di natura intima e sessuale per vendicarsi. Entreranno in vigore dal primo ottobre

Le Linee-guida del Csm per dire basta alla gogna mediatica : Roma. Stop alla gogna mediatica, alla colpevolizzazione delle persone indagate, a una stampa ridotta a svolgere la funzione di passacarte delle procure, e al protagonismo dei pubblici ministeri intenti a esaltare le proprie indagini. Sono questi gli obiettivi delle linee-guida che il Consiglio super

Tendenze digitali - ecco due Linee guida per la seconda parte del 2018 : Con il 2018 oramai vicino a varcare la soglia della metà, probabilmente si è già in grado di delineare alcune delle principali Tendenze in atto sulle strategie di marketing digitale, che – altrettanto probabilmente – andranno a rinvigorire le attese per la seconda parte dell’anno. Dalle politiche commerciali più consolidate da parte degli operatori del gaming online, come il lancio di bonus senza deposito aams, fino ad arrivare alle esperienze ...

Intelligenza artificiale - l'Europa vuole Linee guida sull'etica delle macchine : Nominati i 52 esperti della task force per redigere le linee guida etiche e le raccomandazioni per il suo sviluppo della Ia. Ci sono anche 4 italiani

Intelligenza artificiale - l’Europa vuole delle Linee guida sull’etica : (foto: Manjunath Kiran / Stringer / Getty Images) Con la nomina di 52 esperti, la Commissione europea ha avviato ufficialmente i lavori per redigere entro la fine del 2018 le prime linee guida etiche sull’Intelligenza artificiale (Ia) e produrre, entro la metà del 2019, le raccomandazioni per il suo sviluppo. La nuova task force si avvarrà anche del contributo del pubblico attraverso gli input provenienti dalla Alleanza europea ...

Tendenze digitali - ecco due Linee guida per la seconda parte del 2018 : Con il 2018 oramai vicino a varcare la soglia della metà, probabilmente si è già in grado di delineare alcune delle principali Tendenze in atto sulle strategie di marketing digitale, che – altrettanto probabilmente – andranno a rinvigorire le attese per la seconda parte dell’anno. Dalle politiche commerciali più consolidate da parte degli operatori del gaming online, come il lancio di bonus senza deposito aams, fino ad arrivare alle esperienze ...

Salute : prime Linee guida ufficiali in Italia per il trattamento dell’alcolismo : Secondo l’Oms in Italia si osserva uno dei più elevati consumi di alcol al mondo, in Europa l’alcol è il principale fattore di rischio per la Salute dei giovani, e in tutto il mondo provoca 3,3 milioni di morti ogni anno, ossia il 15,9% del totale dei decessi. Per questo l’Istituto di biologia cellulare e neurobiologia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibcn) e il Centro di riferimento alcologico (Crarl) della Regione Lazio ...

Milano. Ricerca di sponsor per la manutenzione dei parchi : ecco le Linee guida : Garantire un elevato standard manutentivo, specifico e adeguato al concept, ai parchi urbani di nuova realizzazione, le cui spese gestionali

Le Linee guida per un sistema pensionistico sostenibile : D'altro canto, per quanto riguarda la popolazione più giovane, le persone nei paesi avanzati entrano nel mondo del lavoro più tardi, ovvero dopo aver conseguito un titolo di studio superiore. Questi ...

Il dottor Roberto Cesareo illustra le Linee guida degli endocrinologi italiani Ame : Durante il 7° convegno medico pontino FADOI-AME sulle patologie osteometaboliche (patrocinato dalla Asl e dall’Ordine dei Medici, con il sostegno