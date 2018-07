Linda Rottemberg | «Mi chiamano la “chica loca” | ma la vera pazzia è quella di non

vanityfair

(Di domenica 15 luglio 2018) Arriva all’appuntamento con un vestito che non ci si sarebbe aspettato: nessun rigido tailleur, ma un informale tubino nero con tacchi rossi. E un sorriso smagliante., fondatrice dell’organizzazione no-profit Endeavor, che supporta gli imprenditori e le imprese in fase di espansione, è a Milano per presentare l’edizione italiana di «Crazy is a Compliment», «Pazzo è un complimento», il best-seller scritto dall’imprenditrice, considerata tra i 100 innovatori più influenti di questo secolo secondo la rivista Time. «Ci vuole un po’ di follia per immaginare quello che gli altri non vedono. Per pensare un’idea insolita e portarla avanti. Alle mie figlie raccomando sempre di fare sogni impossibili», racconta nel suo libro, compendio su come diventare imprenditori di successo in un’epoca in cui il lavoro, spesso, bisogna inventarselo. LEGGI ANCHEIvy ...